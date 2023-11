Marc Marquez'in koltuğu için yeni bir aday ortaya çıktı; Luca Marini!

Sekiz kez dünya şampiyonu Marquez'in gelecek sezon Gresini Ducati'ye katılacak olmasından ötürü Honda, yeni bir isim arayışına girdi.

Miguel Oliveira koltuğun favorisiydi ancak Honda'nın bir yıllık anlaşma konusunda diretmesiyle, Portekizli sürücü masadan kalktı.

Sonrasında koltuğun favorisinin Fabio di Giannantonio olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde ise Moto2 yarış galibi Fermin Aldeguer'in adı Japon üreticiyle anılıyor.

Ancak Cuma günü Malezya'da konuşan Honda takım patronu Alberto Puig DAZN'a yaptığı açıklamada Aldeguer'le ilgili söylentileri yalanladı.

Aynı DAZN röportajında Puig, Pol Espargaro, Di Giannantonio ve Marini'nin şu anda Marquez'in yeri için olayı adaylar olduğunu söyledi.

Sonrasında gözler Marini'ye çevrildi.

Malezya'da cuma günü bu sorulara yanıt veren Marini, Honda ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Şu an için -cuma günü itibariyle- hayır."

Bunun bir noktada gerçekleşip gerçekleşmediği sorulduğunda ise şunları ekledi: "Bunu menajerimle konuşmanız gerekiyor."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team



Marini'nin 2024 sezonu için VR46 ile sözleşmesi var fakat Honda'ya geçmeyi göz ardı etmiyor.

"Duruma göre değişir. Yani duruma bağlı. Bence aynı yönde olması gereken pek çok şey var."

"Şu anda kendimi gerçekten güçlü hissediyorum, bu sezon çok geliştim ve gelecek yıl rekabetçi olmak, her yarışta podyum için mücadele etmek, daha iyi sonuçlar elde etmek istiyorum."

"Dolayısıyla ana hedefim bu ve bunu başarmak için her şeyi yapmak istiyorum."

Honda'ya geçiş Marini için en iyi motosikletten en kötüsüne geçiş anlamına geliyor fakat bir fabrika takımında yarışmanın cazibesi var.

Honda'ya geçmenin rekabet açısından mantıklı olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, en iyi motosiklete sahipsiniz ama bir fabrika takımına girip kendi motosikletinizi geliştirmek, mühendislerle konuşmak ve bir yönü - sizin yönünüzü - takip etmek tamamen farklı bir şey."

"Şu anda motosikletimin harika olduğunu, takımın çok iyi çalıştığını ve Ducati'nin her durumda, her koşulda her zaman iyi performans gösteren harika bir motosikleti olduğunu biliyorum."

"Fakat aynı zamanda bir sürücü olarak gerçekleştirmek istediğim hayallerim var ve bence bir fabrika takımı için yarışmak gerçekten inanılmaz bir şey."

"Ancak bunun doğru proje ve doğru durum olması gerekiyor."

Di Giannantonio ise Honda koltuğu için Marini ile rekabet halinde olduğunun söylenmesi üzerine bunları pek önemsemedi.

Marini'nin Honda koltuğuna oturmasından endişe duyup duymadığı sorusuna "Hangi rekabet?"

"Siz de her seferinde her ismi benim koltuğuma koyuyorsunuz! Gresini koltuğunda öyleydi, şimdi de Honda koltuğunda!"

"Yani rekabet sizden kaynaklanıyor. Kendi açımdan bakarsam, bilmiyorum. Sadece motosiklete biniyorum ve gerisini düşünmüyorum."

"Şu anda kafamdaki en büyük sorun bu değil. Sadece yarın ve Pazar günkü yarışta daha hızlı gitmek istiyorum."