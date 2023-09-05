Marc Marquez'in Honda ile ayrılmaya karar verdiğinin işaretleri

Marc Marquez defalarca Honda ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olduğu konusunda ısrar etse de, bazı göstergeler Japon üreticinin Avusturya'da başlattığı bir işe alım planının ardından Marquez'in ayrılmayı değerlendirdiği yönünde.

Marquez, gelecekte kimsenin kendisini yalancılıkla suçlamaması için aylardır sözlerine çok dikkat ediyor. Son haftalarda, medyada yer aldığı toplantılarda kendisine en sık sorulan soru şu oldu: "Gelecek yıl hâlâ Honda kullanıyor olacak mısınız?" Aynı soruya hep aynı cevap geldi. "Bir kontratım var". İspanyol sürücünün Honda ile olan anlaşması 2024'ün sonunda sona eriyor, ancak bu, mutlaka yerine getireceği anlamına gelmiyor.

HRC başkanı Koji Watanabe, Marquez'in anlaşmayı bir yıl önce bozma niyetini ifade etmesi halinde, bunu yapmasının engellenmeyeceğini belirtti: "Açıkçası biz onun devam etmesini isteriz. Ama sonuçta karar vermek ona kalmış. Eğer ayrılmak isterse ona engel olmayacağız."

Belli ki Honda, MotoGP projesinin temel taşı olan ve 2013 ile 2019 yılları arasında yedi şampiyonluktan altısını kazanan sürücünün mevcut koşullar altında - düşüşte olan ve yarıştan yarışa en alt sıralarda mücadele eden bir motosikletle - ayrılmasından korkuyor:

Ducati liderliğindeki Avrupalı fabrikaların kurduğu yeni düzen, bu sezon Japonlarla (Honda ve Yamaha) aralarındaki farkın katlanarak büyümesine neden oldu. Bu farklılıklar, artık eskimiş bir çalışma metodolojisine bağlı HRC'nin kibriyle birleşince Marquez'in yorgunluğuna neden oldu.

Marquez uzun zamandır önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan San Marino Grand Prix'sinden sonraki testin, geleceğinin ne yönde olacağına dair önemli bir tarih olduğuna işaret ediyor.

Marquez uzun zamandır geleceği hakkında bir karar vermeden önce Honda'nın 2024 motosikletini Misano testinde değerlendirmek istediğinde ısrar ediyor Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Önümüzdeki Pazartesi günü Honda, 2024 için planladığı RC213'ün ilk versiyonunu piste çıkaracak. Ancak meselenin özü artık Misano'da tanıtılacak motosikletle ilgili değil, çünkü garajın içindeki en yaygın duygu tam bir şüphecilik: kimse bunun istisnasız tüm Honda sürücülerinin uzun süredir talep ettiği konsept değişikliği olacağını düşünmüyor.

Autosport, HRC'nin Marquez'in kalmak için şartının motosikletin kilit alanlarında uzmanlaşmış teknik personelin işe alınması olduğunu zaten bildiğini anlıyor. Başka bir deyişle, Ducati, Aprilia ve KTM'nin ileriye doğru dev sıçrama yapmasını sağlayan- çoğu Avrupalı - mühendisler.

Gigi Dall'Igna'nın adı bile bu görüşmelerde bir hedef olarak gündeme geldi, ancak mevcut Desmosedici neslinin 'babası' için Bologna merkezli üreticiden ayrılmak zor olabilir. Örneğin KTM, birkaç yıl önce Dall'Igna'nın Ducati'deki sağ kolu Fabiano Sterlacchini'yi göreve getirmişti.

Mantık, Marquez'in sonunda ayrılmaya karar verse de vermese de 2024'te Honda'ya bir alternatif bulmak için zemin hazırladığını gösteriyor

Aprilia'nın CEO'su Massimo Rivola, Formula 1'den birkaç takviye ile geldi ve Hamamatsu merkezli şirketin şampiyonadan ayrılması doğrulandıktan sonra Suzuki'nin çoğu İtalyan olan performans mühendislerinin çoğu KTM tarafından kapıldı.

Honda'nın takım menajeri Alberto Puig, yönetimin onayını aldıktan sonra şu anda yerine alacak birini arıyor. Son yarışlarda Puig, Honda'nın en etkili yöneticilerinden birkaçıyla düzenli olarak bir araya gelerek, onları başka takımlarda balık (personel) avlamaya gitmeleri gerektiği ve böylece Marquez'i elde tutmaya çalışma konusunda ikna etmeye çalıştı.

Tüm bunlar, geçen hafta sonu düzenlenen grand prix sırasında Barselona'da bulunan Watanabe'nin (HRC) gözetimi altında gerçekleşti. Honda Motor'un en üst düzey ikinci yöneticisi Shinji Aoyama da Mugello'daydı. Silverstone'da Puig, yine Avusturya'da bulunan iki tekerlekli bölüm başkanı Hikaru Tsukamoto ile bir araya geldi. Tsukamoto, Red Bull Ring'de mühendislik pazarına bakılması için yeşil ışık yaktı.

Puig, Honda tarafından Marquez'in yeni mühendisler getirme konusundaki taleplerini karşılamakla görevlendirildi Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'nın yaklaşımındaki bu değişikliğin, Marquez'in iki buçuk günlük sürüşte beş kaza yaptığı Sachsenring'de Pazar günü motosikleti kullanmamaya karar vermesinin ardından hızlandığını belirtmek gerekir. Bu noktada sorun, Puig'in hem sezonun ileri aşaması hem de hedeflerini ikna etmenin zorluğu nedeniyle çok az manevra alanına sahip olması.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda mantık, Marquez'in sonunda ayrılmaya karar verse de vermese de, 2024 için Honda'ya bir alternatif bulmak için zemin hazırladığını gösteriyor. Çoğu gösterge tek bir garajı işaret ediyor: Gresini.

Marquez'in kardeşi Alex'in orada yarışıyor olması bir yana, padoktaki en gözde motosikletlerden biri olan Ducati'nin hâlâ bir sürücüsünün olmaması çok alışılmadık bir durum. Franco Morbidelli'nin Pramac'a gelişi ve Luca Marini'nin VR46 tarafından yenilenmesinin neredeyse tüm taraflarca onaylanmış bir gerçek olduğunu düşünürsek bu daha da şaşırtıcı bir durum.

Öte yandan, şu anda Fabio di Giannantonio tarafından kullanılan motosikleti talep eden herkes reddedildi: Sırasıyla Aspar ve Marc VDS ile Moto2 sözleşmelerini yenileyen Jake Dixon ve Tony Arbolino. Görünüşe göre 'Digia' da geri dönmeyecek çünkü orta sınıfa geçmek için Fantic ile ileri düzeyde görüşmeler yapıyor.

Tüm bunlara, Gresini'nin ağzını açmayan yöneticilerinin yankılanan sessizliğini ve en kesin olanı da eklemeliyiz: Marquez'in Faenza takımına kendi motosikletlerinden biriyle gelmesini gerçek bir olasılık olarak görmeye başlayan Ducati'deki endişeyi.

Ducati'nin Genel Müdürü Paolo Ciabatti, "Gresini'de kiminle sözleşme imzalanacağına takım karar veriyor. Biz elbette önerilerde bulunabiliriz. Ama hepsi bu kadar.

Ducati, Marquez'in olası gelişinin şu anda tam bir uyum içinde olan sürücülerinin 'statükosunda' yaratabileceği kargaşanın farkında gibi görünüyor.

Marquez kardeşler yeniden ortaklık kurabilir mi? Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images