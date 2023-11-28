Marc Marquez'in Ducati motosikletiyle ilk görüntüsü

Sekiz kez dünya şampiyonu olan MotoGP sürücüsü, Moto2'den şampiyon olarak yükseldikten sonra fabrika Honda takımıyla ilk MotoGP deneyimini 2012'de Valencia testinde yaşamıştı.

Marquez, Honda ile 11 sezon geçirdi ve 2013-2019 yılları arasında yedi yılda 59 grand prix ve altı dünya şampiyonluğu kazandı.

2020'de İspanya Grand Prix'sinde sağ kolunu kötü bir şekilde kırdığından beri Marquez, önce uzun bir iyileşme süreci ve çok sayıda ameliyatla, ardından da Honda'nın rekabet gücündeki eksiklik nedeniyle bu formu yeniden yakalamak için mücadele etti.

Bu durum 2023'te Marquez'in 20 yarışta sadece bir grand prix podyumu elde etmesi ve 29 kaza ile sezon rekorunu kırmasıyla doruk noktasına ulaştı. Bu kazalardan beşi, Honda'daki geleceğinin ciddi şekilde şüpheli hale geldiği Almanya GP hafta sonunda gerçekleşti.

Marquez, Japonya GP'sinden sonra Honda'ya sözleşmesini bir yıl erken feshedeceğini bildirdi ve ardından 2024 yılı için bir yıllık Ducati ile yarışmak üzere Gresini ile anlaştı.

Honda, yıl sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen Marquez'e 28 Kasım'da Valencia'daki sezon sonrası testinde Ducati'yi sürmesi için izin verdi.

Marquez salı sabahı, Johann Zarco'nun bu sezon Pramac'ta kullandığı motosiklet olduğu düşünülen, karartılmış 2023 spesifikasyonlu bir Gresini Ducati ile piste çıktı.

Marquez, Honda ile olan sözleşme durumu nedeniyle Salı günkü testten sonra medyaya konuşmayacak.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

Honda'daki ekibinin çoğunu geride bırakacak olan Marquez, Gresini'ye sadece lastik teknisyeni Javi Ortiz'i getirirken, yeni ekip şefi ise 2023'te Fabio Di Giannantonio ile ve daha önce 2019'dan 2022'ye kadar Suzuki'de Joan Mir ile çalışan Frankie Carchedi olacak.

Salı günkü Valencia testinde Luca Marini de Marquez'in yerine Honda'daki ilk sürüşüne çıkacak ve İtalyan sürücü, Marquez'in teknik ekibini devralacak.

Zarco, LCR ile 2019 Valencia GP'sinden bu yana ilk kez Honda ile piste çıkarken, Franco Morbidelli fabrika Yamaha'sını Pramac Ducati ile değiştirecek.

Alex Rins ilk kez Yamaha kullanırken, Pedro Acosta Tech3 GasGas ile ilk MotoGP seansına çıktı. Di Giannantonio ise yeni takımı VR46 ile piste çıktı.