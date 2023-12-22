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Marc Marquez'in 2024 motosikletinin lansman tarihi açıklandı

2024'te Marc Marquez ve Alex Marquez'in aynı çatı altında yarışmasını sağlayacak olan Gresini Ducati, 2024'te MotoGP, Moto2 ve MotoE serilerinde yarıştıracağı motosikletlerin renk temalarını 20 Ocak'ta tanıtacağını duyurdu.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Marc Marquez, Gresini Racing

Gresini son iki sezonda beş MotoGP yarışı kazanmasına rağmen Aprilia'dan ayrıldığından ve Ducati ile bağlantı kurduğundan beri isim sponsoru olmadan yarışıyor.

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Abdullah Çelik
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