Marc Marquez, zorlu geçen Almanya GP hafta sonundan sonra yarışı "kazanmış gibi" hissetti

MotoGP yıldızı Marc Marquez, gridde 13. sıradan başlayıp gelecekteki takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın arkasında ikinci sırada bitirdiğinde Almanya Grand Prix'sinde “kazanmış gibi” hissetti.

Marquez, 2011-21 arasında MotoGP ve alt kategorilerinde Almanya pistindeki yenilmezlik serisi sayesinde 'Sachsenring Kralı' olarak nitelendirilmişti. Ancak İspanyol pilot, Cuma antrenmanında düşerek sol elinde bir parmağını kırıp kaburgasını zedelediğinde 12. zafer umudunu yitirdi.

Mekanik sorunlar ve son hızlı turunda trafikte kalması, onu geçiş yapmanın zor olduğu bir pistte 13. sıraya yerleştirdi ve 31 yaşındaki pilot, Cumartesi günü Almanya GP'sini yılın "en zor hafta sonu" olarak nitelendirdi.

Ancak altı kez MotoGP şampiyonu olan Marquez, Pazar günkü yarışta inanılmaz bir geri dönüş yaparak ilk turda ilk 10'a girdi ve yavaş yavaş ilerleyerek beklenmedik bir podyum finişi elde etti.

Bu, Marquez'in bu yılki bir Pazar yarışında dördüncü kez podyumda yer alması anlamına geliyordu. Ancak kardeşi Alex ile podyumu paylaşmaktan sevinç duyarken, hafta sonunun sorunlar ve pist üzerindeki olaylarla dolu olmasından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi.

“Yarışı kazanmış gibi hissediyorum, gerçek his bu.”

“İnanılmaz, inanılmaz bir yarış! Podyumda bitireceğimi beklemiyordum.”

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hafta sonu çok iyi geçti çünkü ısrar ettik ve bu Sanfermines [boğa koşusuyla bilinen bir İspanyol festivali] gibi oldu."

"Doğru, ağzımızda iyi bir tatla ayrılıyoruz, ancak ders çıkarmamız gereken kötü bir hafta sonuydu.”

“Birçok teknik sorun yaşadık, 11. virajda büyük bir hata yaptım, bu da tüm hafta sonunu etkiledi. Düzeltmeyi başarabilseydim, Pecco Bagnaia ve Jorge Martín ile mücadele edebilirdim." dedi Marquez.

Marquez, Cumartesi günkü sprintte "bulabildiği en güçlü ağrı kesicilerle" yarışmak zorunda kaldı, çünkü kaburgaları -kırık parmağı değil- zorlanmasının ana nedeniydi.

Ancak Gresini sürücüsü Pazar günü "Marquez modunda" yarışabileceğini ve Grand Prix'ye tam olarak hazır olabilmek için bir gecede tam bir iyileşme sürecini başarıyla tamamladığını açıkladı.

“İlk ve en önemli şey, bugün uyandım ve vücudumla daha iyi hissettim.”

“Bu sabah geldim ve bugün daha iyi hissettiğimi ve agresif bir şekilde sürebileceğimi, 'Marquez modunda' sürebileceğimi söyledim.”

“Elbette, parmağım kırıktı ama parmak dün bile bir kısıtlama değildi. Dün kaburgalarım çok sertti.”

“Ama bugün kalkabildim ve artık kaburgalarım bir sınırlama değildi. 11.virajdaki düşüş olmasaydı, performansım aynı olurdu.” dedi.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, grand prix'nin sonlarına doğru dördüncü olmak için verdikleri mücadele sırasında Franco Morbidelli'nin ikinci Pramac motosikletiyle çarpıştı ve ikili açılıştaki sağ virajdan çıkarken temas etti.

Sonunda Morbidelli'yi geçmeyi başaran Marquez, Pramac Ducati'siyle uzun süredir yarışın lideri olan Martin'in yaptığı geç hatanın da yardımını alarak sondan bir önceki turda kardeşi Alex'i de geçerek ikinci sırayı aldı.

Marquez, Morbidelli ile yaşadığı olayın kendisini 30 turluk yarışmanın son aşamalarında agresif bir şekilde yarışmaya ittiğini belirtti.

"Yarışa lastikleri çok fazla zorlamamaya çalışarak başladık, geri dönüşü yavaş bir şekilde yapmaya çalıştık. Panik yapmadık çünkü burada geçiş yapmak çok zor.”

"Morbidelli ile olan temas beklenmedik bir durumdu ve sonrasında çok fazla zaman kaybettim.”

"Bu olaydan iki tur önce Franco 1. virajı biraz geniş aldı ve ben de motoru biraz yavaşlattım ama sonra arayı kapattım. İki tur sonra daha da geniş aldı ve ben de şimdi tam zamanı dedim. Ama geri geldi ve büyük bir temas yaşadık.”

"Ama bu noktada o temkinli sürüş için kapatma düğmesine bastı. Sonra her şeyimi ortaya koydum.”

"Ve sonra son turlarda kardeşimi yakalıyordum. [Birçok soru işareti vardı, ne yapabilirim, saldırabilir miyim, risk alabilir miyim? Eğer aramızda bir şey olursa o zaman ne olur?”

"Son iki turda ikimiz de podyum pozisyonlarında koşuyorduk ve bu her şeyi kolaylaştırdı." dedi Marquez.