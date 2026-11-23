MotoGP Portekiz GP

Marc Marquez: "Yeni mentalitem, şimdiye kadarki en iyi halimi ortaya çıkardı"

2026 MotoGP Dünya Şampiyonu Marc Marquez, 10. şampiyonluğuna giden yolda kendinde yaptığı değişiklikler hakkında konuştu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 09:00

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pazar günü Portimao’da şampiyonluğunu ilan eden Marc Marquez, geçen yıla kıyasla zihinsel yaklaşımını büyük ölçüde değiştirdiğini söyledi.

Şampiyonluğunu kazanan Marquez, yarışın ardından şöyle konuştu: "Geçen yıl tamamen içgüdülerimle mücadele ettiğim bir şampiyonluk sezonuydu."

"Bu sezon ise zihinsel yönüm üzerinde çok daha fazla çalıştım çünkü başka bir yol yoktu."

"Sezonun ilk bölümünde artık yalnızca içgüdülerimle hareket etmenin işe yaramadığını anlamıştım. Bunun üzerine zihinsel yönüm üzerinde çalışmaya başladım."

"Elbette her zaman kazanmak istiyorum. Mücadeleci bir sürücü olduğumu biliyorsunuz, ancak mutlaka kazanmam gerektiğini hissetmiyordum."

"Yeni Marc Marquez, yeni mentalitesi sayesinde yarışları yedinci veya beşinci sırada tamamlayabilmemi ve kariyerimde ilk kez bu şekilde puanlar toplamamı sağladı."

Marc Marquez, Ducati Team

"Sezonun ilk bölümünde içgüdülerimle hareket etmenin artık işe yaramadığını anladım. Bir noktada şampiyonluk şansımın tamamen ortadan kalktığını düşündüm."

"Ancak çevremdeki insanlar; takımım, kardeşim, kız arkadaşım, ailem ve Ducati bana her zaman inandı. Bana sürekli, 'Lütfen sadece yarışları tamamla, senin zamanın da gelecek' dediler."

"Ben de tam olarak bunu yaptım. İçgüdülerimi kontrol etmeye çalıştım."

Marquez, pazar günü Portimao'da tam da bu yaklaşımın bir örneğini sergiledi. Temkinli bir sürüşle damalı bayrağı sekizinci sırada gören İspanyol sürücü, böylece Aprilia ikilisi Jorge Martin ve Marco Bezzecchi'nin şampiyonluk umutlarını matematiksel olarak sona erdirdi.

Marquez, "Sprintte yaşadığım kaza benim için büyük bir uyarıydı."

"Bu yüzden bugün kendi kendime, 'Yarışın canı cehenneme! Sonuç umurumda değil, sadece şampiyonluğu garantilemek istiyorum!' dedim."

"Bu nedenle bunun şimdiye kadarki en iyi Marc olduğunu söylüyorum. Kendinizi ve zihinsel durumunuzu kontrol edebildiğinizde bunu başarabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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