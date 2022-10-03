Marc Marquez: "Yarışın ıslak zeminde gerçekleştirilmesi hayatımı kurtardı"

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Honda sürücüsü, geçmişte iki kez galibiyete ulaştığı Buriram pistinde iyi bir hafta sonu geçirdi ve yarışta da iyileşmeye başlayan sağ omzunun daha az etkileneceğini düşünerek bir hayli zorladı.

İlk antrenman seansını lider bitiren ve sıralama turlarında da ilk çizgiyi elde edebilecekken hata yaparak sekizinci olan Marquez, yağmur altında geçen yarışta da liderin sadece 2.9 saniye arkasında beşinci oldu.

Ancak bu sezon birçok yarışın ardından mütevazi demeçler veren Marquez, bu kez de yarışın ıslak zeminde gerçekleşmesinden faydalandığını, kuru zeminde gerçekleştirilen ısınma seansında kolunun "korkunç" hissettirdiğini öne sürdü.

Sakatlık dönüşü çıktığı üç yarışı nasıl değerlendireceği sorulan Marquez, "Demek istediğim, elbette çok mutluyum."

"Dürüst olmak gerekirse, yarışın yağmurlu geçmesi hayatımı kurtardı. 1. antrenmandan itibaren tüm hafta sonu boyunca tam gaz gittiğim ilk hafta sonuydu, nasıl sürdüğümü televizyondan da gördünüz; agresiftim, motosikleti hareket ettirmekten çekinmedim, birçok sarsıntıyı ve kaza riskini de engellemeyi başardım."

"Pazar günü uyandığımda ise kolum bir hayli sertleşmişti, ısınma turlarında korkunç hissediyordum. Ancak yarıştan önce Clinica'da biraz çalıştım ve yarışa kadar durumum iyileşti. Fiziksel durumumda herhangi bir sınırlama yoktu.

"Ancak iyi çalıştığını unutamayız, rehabilitasyondaki normal adımların içinde, özellikle de geri dönüşünüzde arka arkaya üç yarış yaptığınızda."

Marquez yarışın sonlarında Ducati'den Francesco Bagnaia ile podyumdaki son yer için mücadele etti, ancak sonunda kendisini Pramac'tan Johann Zarco'nun arkasında buldu.

"İşlerin iyi gittiğini düşünüyorum, bu ağrılar sadece rehabilitasyon sürecinin bir parçası -özellikle de döner dönmez arka arkaya üç yarışa çıktıysanız."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Son turlara doğru hızlanan Marquez, sezonun ilk podyumu için üçüncü sıradaki Francesco Bagnaia'yı kovalamaya başlamıştı -ta ki yine son turlarda hızlanan Pramac sürücüsü Johann Zarco'ya geçilene kadar.

Ne zaman bir Ducati ile arka arkaya gelse sorun yaşadığını itiraf eden Marquez, bu sorun nedeniyle Bagnaia'yı geçecek bir boşluk bulamadığını söylüyor.

Marquez, "Motegi'deki gibi sağlam bir yarış çıkardım. Sakin başladım, adım adım ritmimi buldum ve lastikleri iyi bir şekilde ısıttım."

"Belki ilk beş turda daha fazla risk alabilirdim ama 'tamam, artık bu tür bir yarış çıkartmanın zamanı geldi, inanıyorum' dedim."

"Son turlara doğru gittikçe daha çok hızlanıyordum ama bazı Ducatileri takip ederken sorun yaşayabiliyorsunuz. Geçiş yapmak için çok daha hızlı olmalısınız çünkü çok geç fren yapıyorlar, sonrasında da inanılmaz iyi hızlanıyorlar."

"Pecco'yu yakaladım ancak geçecek bir boşluk yoktu, çünkü ondan biraz daha hızlı olmam yeterli değildi."

"Dolayısıyla böyle durumlarda daha hızlı olursanız işiniz daha kolay. Bunun dışında hafta sonumdan çok memnunum." dedi.