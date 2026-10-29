MotoGP Avustralya GP
Marc Marquez: "Üç yıl içinde emekli olma ihtimalim yüzde 70"
Ducati ile yeni sözleşme imzalayan 7 kez dünya şampiyonu Marc Marquez, MotoGP kariyerine nokta koyabileceğinin ilk açık sinyalini verdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 29 Eki 2026 06:40
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Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Alex Farinelli
Geçtiğimiz yıl yaşadığı omuz sakatlığının ardından Ducati fabrika takımıyla iki yıllık yeni bir anlaşmaya imzalayan Marc Marquez, gelecek planlarına dair Autosport’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca ağır sakatlıklarla boğuşan ve Rossi gibi 40'lı yaşlarına kadar yarışması beklenmeyen 33 yaşındaki İspanyol sürücü, mevcut sözleşmesi bittiğinde 35 yaşında olacak.
Avustralya GP’sinin ardından şampiyona liderliğini Jorge Martin’den devralan ve 8. dünya şampiyonluğuna göz diken Marquez, yarış bırakma zamanı geldiğinde vicdanının son derece rahat olacağını söyledi.
Marc Marquez, Ducati
Fotoğraf: William West / AFP via Getty Images
Kariyerinin son virajına ve emeklilik ihtimallerine dair konuşan Marquez, hislerini şu sözlerle aktardı: "Geleceğim hakkındaki sorulara yanıt vermek bana her zaman zor geliyor. Tam zamanını kestiremiyorum ama bir oran vermem gerekirse üç yıl içinde emekli olma ihtimalim yüzde 70, yarışmaya devam etme ihtimalimse yüzde 30 diyebilirim.”
“2025’te kazandığım şampiyonluk, emekli olmaya karşı bakış açımı tamamen değiştirdi. Geçirdiğim ağır sakatlıklardan sonra o şampiyonluğu kazanmak, bana hiç olmadığı kadar iyi hissettirdi.”
“Benim için bir eksik ya da bir fazla şampiyonluk kazanmış olmak mesele değil, asıl mesele vicdanen rahat hissedebilmem. Kaskımı astığım gün, bunu içim rahat ve kendimle tamamen barışık bir adam olarak yapacağım."
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- Motorsport.com Ekibi
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