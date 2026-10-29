MotoGP Avustralya GP

Marc Marquez: "Üç yıl içinde emekli olma ihtimalim yüzde 70"

Ducati ile yeni sözleşme imzalayan 7 kez dünya şampiyonu Marc Marquez, MotoGP kariyerine nokta koyabileceğinin ilk açık sinyalini verdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 06:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Alex Farinelli

Geçtiğimiz yıl yaşadığı omuz sakatlığının ardından Ducati fabrika takımıyla iki yıllık yeni bir anlaşmaya imzalayan Marc Marquez, gelecek planlarına dair Autosport’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca ağır sakatlıklarla boğuşan ve Rossi gibi 40'lı yaşlarına kadar yarışması beklenmeyen 33 yaşındaki İspanyol sürücü, mevcut sözleşmesi bittiğinde 35 yaşında olacak.

Avustralya GP’sinin ardından şampiyona liderliğini Jorge Martin’den devralan ve 8. dünya şampiyonluğuna göz diken Marquez, yarış bırakma zamanı geldiğinde vicdanının son derece rahat olacağını söyledi.

Marc Marquez, Ducati

Fotoğraf: William West / AFP via Getty Images

Kariyerinin son virajına ve emeklilik ihtimallerine dair konuşan Marquez, hislerini şu sözlerle aktardı: "Geleceğim hakkındaki sorulara yanıt vermek bana her zaman zor geliyor. Tam zamanını kestiremiyorum ama bir oran vermem gerekirse üç yıl içinde emekli olma ihtimalim yüzde 70, yarışmaya devam etme ihtimalimse yüzde 30 diyebilirim.”

“2025’te kazandığım şampiyonluk, emekli olmaya karşı bakış açımı tamamen değiştirdi. Geçirdiğim ağır sakatlıklardan sonra o şampiyonluğu kazanmak, bana hiç olmadığı kadar iyi hissettirdi.”

“Benim için bir eksik ya da bir fazla şampiyonluk kazanmış olmak mesele değil, asıl mesele vicdanen rahat hissedebilmem. Kaskımı astığım gün, bunu içim rahat ve kendimle tamamen barışık bir adam olarak yapacağım."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Alex Marquez: "Sprint yarışlarının sayısı genç sürücülerin geleceğini tehdit ediyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





McLaren’den Meksika GP’ye özel tasarım: Taraftar hayalleri MCL40 ile buluşuyor



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



41 dk



McLaren’den Meksika GP’ye özel tasarım: Taraftar hayalleri MCL40 ile buluşuyor





2026 MotoGP Malezya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



11 s



2026 MotoGP Malezya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?





Steiner ve Hill’den Hamilton’a destek: “Bu yüzden Ferrari’nin umutları yıkılıyor”



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



13 s



Steiner ve Hill’den Hamilton’a destek: “Bu yüzden Ferrari’nin umutları yıkılıyor”

Son Haberler





Marc Marquez: "Üç yıl içinde emekli olma ihtimalim yüzde 70"



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



1 dk



Marc Marquez: "Üç yıl içinde emekli olma ihtimalim yüzde 70"





McLaren’den Meksika GP’ye özel tasarım: Taraftar hayalleri MCL40 ile buluşuyor



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



41 dk



McLaren’den Meksika GP’ye özel tasarım: Taraftar hayalleri MCL40 ile buluşuyor





Alex Marquez: "Sprint yarışlarının sayısı genç sürücülerin geleceğini tehdit ediyor"



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



11 s



Alex Marquez: "Sprint yarışlarının sayısı genç sürücülerin geleceğini tehdit ediyor"





2026 MotoGP Malezya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



11 s



2026 MotoGP Malezya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol