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MotoGP Britanya GP

Marc Marquez, sprintteki 'devasa' lastik bozulmasına şaşırmış

Marc Marquez, Silverstone'daki sprint yarışında beklenmedik arka lastik bozulması nedeniyle yalnızca bir puan alabilmek için mücadele ettiğini söyledi.

Rachit Thukral Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, yarışın startıyla birlikte hızla yükselmeye başladı ve ilk turun sonunda Marco Bezzecchi'nin Aprilia'sını geçerek dördüncü sıraya yerleşti.

Ancak yarışın beşinci turunda işler tersine dönmeye başladı. Bezzecchi, Maggotts ve Becketts virajlarından oluşan bölümde Marquez'i yeniden geçerken, İtalyan sürücü aynı anda Alex Marquez'in baskısı altındaydı.

Marquez'in tur zamanları 2:00'lara çıkarken liderler 1:58'lerde turlar atmaya devam etti. Bunun sonucunda İspanyol sürücü hızla geriledi ve önce Alex Marquez, ardından Pedro Acosta ve Franco Morbidelli tarafından geçildi.

Son virajdan iyi bir çıkış yakalayan Marquez, Honda sürücüsü Diogo Moreira'yı arkasında tutmayı başardı ve podyumun tamamen Aprilia sürücülerinden oluştuğu günde dokuzuncu olarak son puanı aldı.

Marquez yarış boyunca belli ölçüde lastik aşınması yaşanmasını beklediğini ancak rakiplerinden neden çok daha fazla etkilendiğini anlayamadığını söyledi.

Durumu özetleyen Marquez şöyle konuştu: "Hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü sprint yarışında daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durum yaşadık. Antrenman seansında arka lastikte böyle bir performans düşüşü hiç yaşamamıştık. Lastik aşınması yaşayan tek kişi ben değildim, birçok sürücü aynı sorunu yaşadı. Ancak bundan en fazla etkilenen bendim çünkü sorun çok erken başladı."

"Bir önceki turda bile devasa bir performans düşüşü hissetmeye başlamıştım. Sonrasında sadece hayatta kalmaya ve yarışı bitirmeye çalıştım."

"Yarın neyi geliştirebileceğimize bakacağız ve arka lastiği daha iyi yönetip yönetemeyeceğimi göreceğiz. Takımın da arka lastiği korumamıza yardımcı olacak bir çözüm bulup bulamayacağına bakacağız."

"Havanın çok daha soğuk olması gibi bir durum yoktu. Sorun lastik aşınması değildi; bozulma yaşadık. Bozulma olduğunda kauçuk doğru çalışma sıcaklığında çalışmıyor."

"Yarın bir çözüm bulup bulamayacağımıza bakacağız. Ancak yarışa bir çözümle başlasak bile hâlâ soru işaretimiz olacak çünkü antrenman ve ısınma turları sırasında bu problemi hissetmiyorsunuz."

Michelin, Britanya Grand Prix'si için asimetrik yapıya sahip yumuşak ve orta hamurlu arka lastikleri Silverstone'a getirdi. Lider gruptaki tüm sürücüler Sprint yarışında yumuşak hamuru tercih etti.

Marquez, Michelin'in Silverstone için getirdiği lastik hamurunun yanlış olmadığını da vurguladı: "Michelin'in buraya getirdiği lastik doğru hamur. Çünkü lastik sıcaklığını ve lastik ile asfalt arasındaki sıcaklık ilişkisini kontrol ederseniz doğru hamur aralığında olduğumuzu görüyorsunuz. Yani sorun burada değil. Bunu anlamamız gerekiyor."

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

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