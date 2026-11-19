MotoGP Portekiz GP

Marc Marquez, Portekiz'de hangi koşullarda şampiyon olabilir?

Marc Marquez, Katar'da şampiyonluğunu ilan etme fırsatını değerlendirememesinin ardından 2026 MotoGP şampiyonluğunu kazanmak için ikinci şansını Portekiz Grand Prix'sinde yakalayacak.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 17:00

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabrika takımı Ducati ile mücadele eden Marc Marquez, Malezya Grand Prix'sini kazanmasının ardından Katar'da dünya şampiyonluğunu garantileme ihtimali elde etmişti.

Şampiyonluk için en büyük rakibi Jorge Martin'in Phillip Island'da yaşadığı kazada sakatlanması ve Sepang'daki yarıştan çekilmesiyle Marquez, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışının ardından farkı 19 puana yükseltti.

Malezya'daki ana yarışı da ilk sırada tamamlayan Marquez, Katar öncesi puan farkını 44'e çıkardı.

Katar'da sprint yarışı zaferi elde eden ve Grand Prix'yi ikinci sırada tamamlayan Marquez, liderliğini 60 puana kadar yükseltti ancak şampiyonluğu garantileyemedi.

Sezonun son iki yarış hafta sonunda toplam 74 puanın dağıtılacağı düşünüldüğünde Marquez'in Portekiz’deki hafta sonunun sonunda en az 37 puanlık bir avantaja sahip olması gerekiyor.Mevcut puan durumu göz önüne alındığında Marquez, MotoGP tarihinde sprint yarışında dünya şampiyonluğunu ilan eden ilk sürücü olabilir.

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marquez, Portekiz'deki sprint yarışını kazanması halinde Martin ve Bezzecchi'nin hangi sırada finiş gördüğünden bağımsız olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

Marquez sprint yarışını ikinci bitirirse, Martin en fazla üçüncü olmalı

Üçüncü bitirirse, Martin en fazla beşinci olmalı

Dördüncü bitirirse, Martin en fazla altıncı olmalı

Beşinci bitirdiği durumda ise Martin en fazla yedinci olmalı

Şampiyonada Marquez'in 74 puan gerisinde bulunan Bezzecchi'nin ise şampiyonluk umutlarını sürdürmesi için her iki yarışı da kazanması ve Marquez'in Portekiz'de hiç puan alamamasını beklemesi gerekiyor.

Marquez'in Katar'da dünya şampiyonluğunu ilan etmesi, 33 yaşındaki İspanyol sürücü için tarihi bir başarı anlamına gelecek. Marquez, 100 puanın üzerinde bir farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşan tarihteki ilk sürücü olacak.

Bu alandaki önceki rekor, 2022 sezonunun ortasında 91 puanlık farkı kapatarak ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Ducati takım arkadaşı Pecco Bagnaia'ya aitti.

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- Motorsport.com Ekibi

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