Marc Marquez, MotoGP'ye dönmek için "%100 seviyesine" gelmeyi beklemeyecek

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Altı kez dünya şampiyonu, 2020 yılında sağ kolundan kötü şekilde sakatlanmış ve Mayıs ayında dördüncü ameliyatını olmasının ardından pistlerden bir kez daha uzak kalmıştı.

Red Bull Ring'de Marquez, ameliyatından bu yana ilk kez basın karşısına çıktı ve merak edilenleri yanıtladı.

Hedefinin bu yıl tekrar yarışmak olduğunu söyleyen Marquez, pistlere ne zaman dönebileceğini umduğu sorulduğunda, "Bir MotoGP motosikletini iyi şekilde sürebileceğimi hissettiğim anda yapacağım."

“Ameliyatın ardından ilk altı haftada kolumu hareket ettiremediğim doğru."

"Doktorlar muhafazakar bir yaklaşım sergilediler ve ben de onlarla aynı fikirdeydim."

“İlk altı hafta hiçbir şey yapmadım, sonraki iki hafta fizyoterapi ile kolumu hareket ettirmeye başladım."

"Son dört haftadır da lastik yardımıyla kolum üzerinde çalışıyorum. Antrenman yaparken yavaş yavaş ağırlığı biraz artırmaya başladım ancak önümüzdeki hafta yapılacak doktor kontrolüne kadar çok yüklenmeyeceğim, o görüşmede daha fazla zorlamama izin verilip verilmeyeceğine karar verecekler."

"Daha fazla zorlamama izin verirlerse, o zaman bir plan yapabilir ve ne zaman geri döneceğimi hemen anlayabiliriz."

"Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kemik bir şey, kas başka bir şey."

"Rehabilitasyon sürecinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve bir hafta daha beklemem gerekirse beklerim."

"Yüzde 70 veya 80 seviyemde hissettiğimde ve bir MotoGP motosikletini sürebildiğimi düşündüğümde geri geleceğim çünkü rehabilitasyon sürecinin son kısmı en iyi motosiklet sürerek yapılır."

"Motosiklete dönmeden önce %100 olmayı bekleyemezsiniz.” dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Honda Racing

Marquez, ameliyattan sonra ekibiyle iletişiminin koptuğunu kabul etmişti. Bu yüzden takıma pit duvarında katkı sağlamak ve tüm takım çalışanlarını tekrar görmek için bu hafta sonu padoka döndü.

Onun yokluğunda, Honda önemli ölçüde geriledi ve puan dahi zor alıyor.

Marquez, "Sürekli konuşuyoruz. Avrupa takımlarının farklı bir şekilde çalıştığını görüyoruz, Honda'nın da her zamankinden daha fazla çalıştığı ortada."

"Çalışıyorlar, bütçe ortada ve 'hayır bir şey yapmıyorsunuz' diyemezsiniz."

"Çalışıyorlar. Her şey bu konseptle doğru yolu bulmak ve koordinasyonla ilgili."

"Ne yapılması gerektiğini söyleyecek kişi ben değilim çünkü Honda dünya çapında çok sayıda şampiyonluk kazanmış bir marka. Buradayım çünkü Honda'ya inanıyorum ve Honda'nın zirveye geri dönebileceğini düşünüyorum."

"Ancak kendilerini nasıl daha iyi organize edeceklerini bulmaları gerekiyor. Gittikçe daha fazla yarışıyor ve daha az test yapıyoruz."

"Sonuç olarak, fabrikada çalışmak, pist üstünde çalışmaktan daha önemli hale geliyor. Ancak pistin fabrika ile daha fazla birlikte çalışması da gerekiyor.” dedi.