Marc Marquez, Misano testiyle MotoGP'ye dönmeyi planlıyor
Honda, Marc Marquez'in San Marino GP sonrası salı günü yapılacak sezon içi testine katılmayı planladığını açıkladı.
Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marquez, 2020'de ağır şekilde sakatlandığı sağ kolundan dördüncü kez ameliyat geçirdi ve bundan ötürü Mayıs ayından bu yana piste çıkamıyordu.
Ameliyat başarılı geçti ve Marquez geçen hafta antrenmanlarını artırıp, motosiklet üzerine geri döndü.
Marquez, üç ay sonra ilk kez Aragon'da piste çıktı ve Honda CBR600RR'ı sürdü.
Testin ardından iyileşme sürecinden memnun kalan Marquez, Cuma gecesi Misano'ya gidecek ve Cumartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.
Eğer sürüş izni verilirse, Salı günü Misano'da başlayacak olan iki günlük MotoGP testine katılacak.
Buradan sonra da tam zamanlı olarak yarışlara ne zaman döneceğine dair nihai kararını verecek.
Honda'dan yapılan kısa açıklamada şöyle denildi: "Sağ kolunun durumundan memnun olan Marc Marquez, yarış sonrası testinde Honda RC213V'yi sürme amacıyla Misano'ya gidecek."
"31 Ağustos ve 2 Eylül tarihlerinde MotorLand Aragon pistinde Honda CBR600RR ile yapılan iki olumlu testin ardından Marc Marquez kolunun durumu hakkında değerli bilgiler edindi."
"Elde ettiği bilgilerden ve sağ kol kemiğindeki gelişimden memnun olan Marquez, yarış sonrası MotoGP testinde Honda RC213V ile fiziksel durumunu daha fazla görmek amacıyla San Marino GP'sine gidecek."
"Sekiz kez dünya şampiyonu Marquez, salı günü piste çıkmayı amaçlıyor."
Marquez, ameliyatının başarılı olması halinde 2022'de yeniden yarışmayı hedeflediğini defalarca dile getirmişti.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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