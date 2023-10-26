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Marc Marquez: “Martin’in MotoGP şampiyonu olacağına inanıyorum”

Altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez, Avustralya Grand Prix'sinin son turlarında yarış zaferini kaçıran Jorge Martin’in şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Jorge Martin, Pramac Racing

Pramac Ducati takımı sürücüsü Martin, Cumartesi gününe alınan Philip Island’daki ana yarışa pol pozisyonundan başladı ve 27 turun 26’sını lider gitti. Ancak son turda yumuşak hamur arka lastiklerinin tükenmesiyle birlikte beşinciliğe geriledi. Yarışı Martin’in takım arkadaşı Johann Zarco kazandı.

Endonezya’daki kazanın ardından şampiyonayı önde götüren Martin, yarışı beşinci sırada bitirdi ve şampiyonadaki rakibi Bagnaia’nın 27 puan gerisine düştü.

İkilinin şampiyonluk mücadelesi hakkında konuşan Marquez, Martin’in Avustralya’daki hafta sonu boyunca sergilediği performansın şampiyonluk mücadelesinde en güçlü aday olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi.

Marquez, Martin’in lastik seçimleriyle ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: “Bana göre Jorge ekstra hıza sahipti ve bu nedenle yumuşak lastikle liderliğini devam ettirdi.”

“Elbette yumuşak lastik tercihi hatalıydı, kendisinin bunun farkında olduğundan eminim.”

“Antrenman seanslarında orta hamur lastikle en hızlı olan Jorge’ydi. Yarıştaki lastik seçimini gördüğümde biraz şaşırdım doğrusu.”

“Bence Jorge diğer tüm sürücülerden daha hızlıydı, bunu sıralama turlarında, yarışın ilk bölümünde ve orta hamur lastiği kullandığı antrenman seanslarında gördük.”

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin, Pramac Racing

Autosport muhabirleri tarafından sorulan, Martin’in Bagnaia ile arasındaki 27 puanlık farkı kapatıp kapatamayacağına dair soruya ise Marquez şu yanıtı verdi: “Evet kendisine olan güvenim tam. Kendisi şu anda herkesten daha hızlı.”

“Önümüzde halen dört yarış hafta sonu var. Sprintleri de düşünürsek neredeyse altı yarış diyebiliriz. Kendisi çok iyi yarışıyor ve farkı eritebilir.”

Honda sürücüsü Marquez, Martin’le beraber cumartesi günkü ana yarışta yumuşak arka lastik kullanan üç sürücüden biriydi. Diğer sürücü ise Tech3'dan Pol Espargaro oldu.

Altı kez şampiyon Marc Marquez, yarışın başlarında hızlı bir yükselişle ilk beşe kadar tırmandı. Ancak Martin gibi lastiklerini tüketen tecrübeli sürücüsü, geriledi ve finişe 15. sırada ulaşabildi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Martin’in yarışını değerlendiren Marquez, Martin’in başlangıçta yüksek tempoyla gitmesinin arka grupla bağlantıyı kopardığını ve stratejiyi mahvettiğini söyledi.

Geçen yıl Avustralya’da bu seneye benzer lastik tercihinin yarışı podyumda bitirmesini sağladığının altını çizdi ve şöyle devam etti: “Martin’ yumuşak lastikle gerçekten limitleri zorladı ve aşırı hızlıydı.”

“Yüksek tempoda sürdüğünüzde lastiklerin ömrünü kontrol altında tutamazsınız.”

“Kendi yarışımı konuşacak olursak, 10. tur civarı lastiklerdeki performans düşüşünü fark ettim ancak 20. tura kadar durumu idare edebildim. Ancak son altı tura girdiğimizde tur başına iki saniye daha yavaşlamıştım çünkü lastikler tamamen aşınmıştı.”

“Yumuşak lastik kararı tamamen benim kararımdı. Yumuşak hamur antrenmanda iyi performans göstermişti ancak yarış için doğru hamur bu değildi. Orta hamur lastikle başlasaydım belki 9,10 veya 11. sıralarda bitirebilirdim.”

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