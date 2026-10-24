MotoGP Avustralya GP

Marc Marquez: "Martin daha hızlıydı ancak sınırlarını çok zorladı"

Marc Márquez, Phillip Island'daki Avustralya Grand Prix sprint yarışında Jorge Martin'in kendisinden daha hızlı olduğunu kabul etti.

Rachit Thukral Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 17:40

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İki MotoGP şampiyonluk adayı, cumartesi günü Phillip Island'da 2026 sezonunun en çekişmeli mücadelelerinden birine imza attı. Jorge Martin, sekizinci turda kaza yaparak yarış dışı kalana kadar Marc Marquez'e liderlik için defalarca atak yaptı. Bu kaza, Ducati sürücüsü Marquez'e galibiyetin kapısını açtı.

2024 dünya şampiyonu Martin, belirleyici sekizinci turda Márquez'e birden fazla atak gerçekleştirdi. Ancak Márquez, rakibinin geçiş hamlelerine karşılık vererek yeniden öne geçmeyi başardı ve liderliğini korudu.

İki sürücü arasındaki mücadele, aynı turun 8. virajında erken sona erdi. İkincilikte ilerleyen Martin, yüksek hızda motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna sürüklendi. Böylece Marquez damalı bayrağa rahat şekilde ulaştı ve şampiyonada 10 puanlık bir avantaj elde etti.

Márquez, Phillip Island'da Martin'in kendisinden daha hızlı olduğunu kabul etti. Ancak vatandaşı Martin'in yarış sırasında kendi sınırlarını aşmaya başladığını fark ettikten sonra onu yenebileceğini düşündüğünü belirtti.

Marquez, mücadeleyi şöyle anlattı: "Bu bir zihin oyunuydu. Hızınız varsa mücadeleye girebilirsiniz. Açık konuşmak gerekirse bugün o benden biraz daha hızlıydı."

"Ancak hemen önümde yaptığı turda iki şeyi anladım ve ardından galibiyet için mücadele etmenin mümkün olduğunu gördüm."

"Hızlı olduğunu ama çok fazla risk aldığını fark ettim. Motosiklet üzerinde çok fazla hareket ediyordu ve biraz sınırlarını zorluyordu. Bu noktada risk alma zamanının geldiğini anladım."

"Bu seviyede 13 tur boyunca mücadele etmek ikimiz için de yarışı tamamlamayı çok zorlaştırıyor. Ancak hatayı o yaptı."

"Ben de hata yapmaya çok yakındım. Ama yarışlar böyledir."

Martin'in sakatlığının açıklanmasından önce konuşan Márquez, sprint yarışında neden agresif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini de anlattı. İspanyol sürücü, ilk iki sıra arasındaki üç puanlık farktan çok daha fazlasının söz konusu olduğunu bildiğini söyledi.

Dokuz kez dünya şampiyonu olan Márquez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, şampiyonluk mücadelesiyle ilgiliydi. Çok yakın ve zorlu bir mücadeleydi."

"Öncelikle umarım durumu iyidir. Takımım bana bir sağlık merkezinde olduğunu söyledi. Onun için en iyisini diliyorum çünkü onun iyi olması şampiyona açısından da önemli."

"Ancak bugün çok çekişmeli bir mücadele yaşandı. Sınırda geçen sekiz tur boyunca aynı şey için, yani 12 puanı almak için mücadele ettik. Ama mesele bundan daha fazlasıydı. Bugün söz konusu olan, üç puanlık farktan çok daha fazlasıydı."

"Bugün bunu yapmanın zamanıydı çünkü o, buranın benim favori pistlerimden biri olduğunu biliyor. Ben de Aprilia'nın iyi performans gösterdiği pistlerden biri olduğunu biliyorum.

"Sonuçta Martin olmasaydı ben de bu kadar agresif sürmezdim."

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- Motorsport.com Ekibi

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