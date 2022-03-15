Marc Marquez, KTM'in MotoGP motosikletini anlamakta zorlanıyor

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RC16, KTM'nin 2017'de seriye dönmesinin ardından griddeki en yeni motosiklet olarak öne çıkıyor.

Geride kalan beş yıl içinde KTM, yarış kazanabilecek seviyeye gelmeyi başardı ve hem 2020 hem de 2021 yıllarında birden fazla zafer elde etti.

Bununla beraber 2021 yılı KTM için kolay bir yıl değildi ve istikrar yakalamakta zorlandılar. Buna rağmen 2022'ye güçlü şekilde başlayan KTM, Brad Binder ile Katar'da galibiyet savaşı verdi ve sezona podyumla başladı.

Griddeki motosikletlere bakıldığında, en farklı tasarım KTM'e ait ve sahip olduğu yapı itibariyle de diğerlerinden ayrılıyor.

Altı kez MotoGP şampiyonu Marquez, sezonun açılış yarışında Binder'ı takip etme fırsatı yakaladı ve şu noktada RC16'yı anlamakta büyük zorluk çektiğini söylüyor.

Katar'da beşinci sırada yer alan Marquez, "Açıkçası KTM, şu ana kadar en az anladığım motosiklet."

"Bastianini'nin 2021 Ducati'deki sürüş tarzını anladım."

"Fakat Binder sanki her tur farklı şekilde sürüyordu."

"Bir turda viraja çok hızlı giriyordu, sonraki turda daha yavaş girip, daha hızlı çıkıyordu."

"Yani KTM'i, özellikle Binder'ın arkasındayken henüz anlayamadım."

"Fakat iyi bir motora sahip oldukları açık, Binder motosikleti daha çok arka tekerleklerle durduruyordu."

"Ayrıca yarışın sonunda gerçekten çok hızlıydı." dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: MotoGP

Marquez, Katar'ın herhangi bir şampiyonluk tahmini yapmak için "çok özel" bir pist olduğunu düşünüyor, ancak Bastianini ve Honda'dan takım arkadaşı Pol Espargaro'nun mücadelede yer almasını bekliyor.

Marquez, "Daha henüz ilk yarıştayız ve ilk yarışın özel olduğunu, özellikle Katar'dayken daha da özel olduğunu söyledim."

"Katar'da her zaman farklı sonuçlar aldığımız özel bir yarış pisti var ve geçen yıl Maverick [Vinales] ve [Fabio] Quartararo burada çok hızlıydı. Zarco da çok hızlıydı ve baktığınızda, sezonun genelinde yeterince hızlı değildi."

"Fakat bugün hızlı olan ve şampiyonluk için yarışacak iki çocuk gördüm, onlar Bastianini ve Pol Espargaro." dedi.