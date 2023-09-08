Marc Marquez, Gresini Ducati ile anlaşmaya çok yakın!

Honda'nın gidişatından memnun olmadığı bilinen Marquez'in normalde takımla bir sezon daha sözleşmesi bulunmakta, ancak genel görüş kendisinin takımdan ayrılacağı yönünde.

İlk olarak KTM ismi ciddi ciddi konuşulmaktaydı, ancak takımın hem yeterli koltuğa sahip olmaması, hem de Pedro Acosta'nın gelişine hazırlanması nedeniyle bu plan suya düştü.

Son dönemde ise Gresini Ducati ismini ciddi ciddi duymaktayız, takımın Tony Arbolino ile anlaşmaktan vazgeçmesi de bu iddiaları desteklemekteydi.

Marquez'in geleceğiyle ilgili en kritik eşik olarak Misano hafta sonu görülmekteydi, nitekim yarışın ardından yapılacak testte Honda ilk kez 2024 motosikletini piste sürecek.

Ancak bu test anlamını yitirebilir, nitekim son haberler Marquez'in kararını çoktan verdiği yönünde.

İspanyol basınının önemli gazetelerinden AS, "Marquez'in Honda'dan ayrılışı ivme kazanıyor, kendisi gelecek sezon Gresini'de yarışmaya ve kardeşi Alex Marquez'e katılmaya hazırlanıyor."

"İki taraf arasında, fabrika tarafının dışarıda bırakıldığı önemli temaslar oldu."

"Anlaşma, kesinleştirilmesi gereken detaylar olmadığı için gerçeğe dönüşmeye çok yakın. Temaslar oldu ve son imzalar atılmak üzere..." ifadelerini kullandı.

Speedweek ise, "Marc Marquez kararını verdi. 11 uzun yılın ardından Repsol Honda'dan ayrılacak ve 2024 yılında kardeşi Alex ile birlikte Gresini Ducati adına yarışacak."

"Bu da Pazartesi günü yapılacak testin artık bir önemi olmadığı anlamına geliyor, nitekim Marquez Honda'da daha iyi zamanlar geçirme umudunu çoktan yitirdi." dedi.

Son olarak Gresini ticari ve pazarlama direktörü Carlo Merlini, "Elbette Marquez ya da Joan Mir bizimle sözleşme imzalamak isterse, biz de böyle yarışçılara sahip olmak isteriz. Kim istemez ki?" dedi.