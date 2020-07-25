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MotoGP / Son dakika

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!

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Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Tem 2020 13:42

Marc Marquez, üçüncü antrenman seansında piste çıkmasına ve sıralama turlarında kendisini denemesine rağmen yarıştan çekilme kararı aldı.

Son dünya şampiyonu geçen hafta sonu Jerez'deki İspanya Grand Prix'sinde ağır bir kaza geçirdi ve sonuç olarak sağ kolundaki humerus kemiğini kırdı.

Salı günü Barcelona'da ameliyat edildi ve bu hafta sonu Jerez'deki ikinci yarışı kaçırması bekleniyordu. Hatta Marquez'in Honda personeli bile garajı toparlayarak ülkeden ayrıldı.

Ancak Marquez, bu hafta sonu binmek için Jerez'e döndü ve Perşembe günü doktorlar tarafından yarışmasına izin verildi.

Marquez, Cuma günü önlem olarak kapsamında piste çıkmadı ancak cumartesi günkü üçüncü seansta piste çıktı.

18 tur tamamlayan Marquez, seansı 19. sırada tamamladı ve en hızlı derecenin 1.2 saniye gerisinde yer aldı.

Marquez, sıralama turlarında tekrar piste çıktı ancak piste çıktıktan kısa bir süre sonra garaj gelerek seansa veda etti.

Honda, Marquez'in bu hafta sonunun kalan kısmında yer almayacağını doğruladı.

Yani Marquez, kariyerinde ilk kez bir MotoGP yarışında yer almayacak.

Bu, son derece önemli bir karar. Çünkü 2020 sezonu normalden daha kısa sürecek.

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Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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