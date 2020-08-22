MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Warm Up:
15 Saat
:
22 Dakika
:
28 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!

paylaşım
yorumlar
Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Honda, MotoGP Dünya Şampiyonu Marc Marquez'in kırık sağ kolu nedeniyle iki ila üç ay daha yarışamayacağını açıkladı.

Jerez'de gerçekleştirilen 2020 MotoGP sezonunun ilk yarışında kaza yaparak kolunu kıran Marquez, kolundan ameliyat oldu ve koluna bir titanyum plaka takıldı. Ancak İspanyol pilot, bu olaydan birkaç gün sonra yine aynı pistte yapılan ikinci yarışa katılmaya çalıştı .

Endülüs GP'deki üçüncü ve dördüncü antrenman seansa katılan Marquez, kolundaki şişlik ve güç kaybı nedeniyle yarıştan çekildi. İspanyol sürücünün Çek GP'de geri dönmesi bekleniyordu ancak koluna takılan plaka, Endülüs GP öncesinde pistlere geri dönmeye çalışırken çok fazla baskıya maruz kaldı. İspanyol sürücü, evindeki bir pencereye açmaya çalışırken de bu plakayı tamamen kırdı.

Bu, yeni bir plaka takılması için Marquez'in bir başka operasyon daha geçirmesi anlamına geliyordu ve hem Çek GP'yi hem de Avusturya'daki çifte yarışı kaçırdı. Marquez'in Eylül ayındaki iki Misano yarışıyla döneceği düşünülüyordu.

Ancak ikinci ameliyatın ardından sağ kolundaki iyileşme, beklenenden çok daha yavaş ilerliyor ve Honda, Marquez'in en az iki ay daha yarışamayacağını açıkladı.

Honda takım patronu Alberto Puig, "Marc'ın iyileşmesi ve çeşitli son tarihler hakkında çok fazla tartışma yapıldı, ancak ikinci operasyondan sonraki ilk günden itibaren var olan tek hedefin, Marc'ın %100 hazır olması olduğunu söyledik"

"Acele etmek istemiyoruz. Marc, bildiği seviyede geri dönüp yarışabilecek bir konuma geldiğinde, bir sonraki hedefe bakacağız." dedi.

Yedi kez MotoGP şampiyonu Marquez şu anda şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 67 puan gerisinde yer alıyor ve önümüzdeki yarışlarda yer almayacağı için şampiyonluk ümitleri genel anlamda sona ermiş olacak.

Brno ve Avusturya'daki iki yarışta Marquez'in yerini alan HRC test sürücüsü Stefan Bradl, Alex Marquez'in takım arkadaşı olarak yarışmaya devam edecek.

Marquez'in iyileşmesi iki ayı bulursa, Kasım ayındaki Valencia ve Portekiz yarışlarına dönme ihtimali var. Ama aynı zamanda bu yıl tekrar yarışmama ihtimali de var.

Ducati, Bagnaia ve Zarco'yu tutacak, takımları belirsiz

Önceki haber

Ducati, Bagnaia ve Zarco'yu tutacak, takımları belirsiz
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Oriol Puigdemont

Çok Okunanlar Bugün

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

Vettel: "Ferrari için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!
MotoGP MotoGP / Son dakika

Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi

Son Haberler

Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!

Ducati, Bagnaia ve Zarco'yu tutacak, takımları belirsiz
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Ducati, Bagnaia ve Zarco'yu tutacak, takımları belirsiz

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!
MOTOGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!

Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor

43dk
2
Formula 1

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

3
MotoGP

Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!

1s
4
Formula 1

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"

5
MotoGP

Ducati, Bagnaia ve Zarco'yu tutacak, takımları belirsiz

2s

Son Haberler

Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!
MOTOGP

Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!

Ducati, Bagnaia ve Zarco'yu tutacak, takımları belirsiz
MOTOGP

Ducati, Bagnaia ve Zarco'yu tutacak, takımları belirsiz

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!
MOTOGP

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!

Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"
MOTOGP

Quartararo: "Red Bull Ring, Suzuki için mükemmel bir pist"

Steiermark MotoGP 3. antrenman: Mir, Suzuki ile lider
MOTOGP

Steiermark MotoGP 3. antrenman: Mir, Suzuki ile lider

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.