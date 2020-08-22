Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!

Jerez'de gerçekleştirilen 2020 MotoGP sezonunun ilk yarışında kaza yaparak kolunu kıran Marquez, kolundan ameliyat oldu ve koluna bir titanyum plaka takıldı. Ancak İspanyol pilot, bu olaydan birkaç gün sonra yine aynı pistte yapılan ikinci yarışa katılmaya çalıştı .

Endülüs GP'deki üçüncü ve dördüncü antrenman seansa katılan Marquez, kolundaki şişlik ve güç kaybı nedeniyle yarıştan çekildi. İspanyol sürücünün Çek GP'de geri dönmesi bekleniyordu ancak koluna takılan plaka, Endülüs GP öncesinde pistlere geri dönmeye çalışırken çok fazla baskıya maruz kaldı. İspanyol sürücü, evindeki bir pencereye açmaya çalışırken de bu plakayı tamamen kırdı.

Bu, yeni bir plaka takılması için Marquez'in bir başka operasyon daha geçirmesi anlamına geliyordu ve hem Çek GP'yi hem de Avusturya'daki çifte yarışı kaçırdı. Marquez'in Eylül ayındaki iki Misano yarışıyla döneceği düşünülüyordu.

Ancak ikinci ameliyatın ardından sağ kolundaki iyileşme, beklenenden çok daha yavaş ilerliyor ve Honda, Marquez'in en az iki ay daha yarışamayacağını açıkladı.

Honda takım patronu Alberto Puig, "Marc'ın iyileşmesi ve çeşitli son tarihler hakkında çok fazla tartışma yapıldı, ancak ikinci operasyondan sonraki ilk günden itibaren var olan tek hedefin, Marc'ın %100 hazır olması olduğunu söyledik"

"Acele etmek istemiyoruz. Marc, bildiği seviyede geri dönüp yarışabilecek bir konuma geldiğinde, bir sonraki hedefe bakacağız." dedi.

Yedi kez MotoGP şampiyonu Marquez şu anda şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 67 puan gerisinde yer alıyor ve önümüzdeki yarışlarda yer almayacağı için şampiyonluk ümitleri genel anlamda sona ermiş olacak.

Brno ve Avusturya'daki iki yarışta Marquez'in yerini alan HRC test sürücüsü Stefan Bradl, Alex Marquez'in takım arkadaşı olarak yarışmaya devam edecek.

Marquez'in iyileşmesi iki ayı bulursa, Kasım ayındaki Valencia ve Portekiz yarışlarına dönme ihtimali var. Ama aynı zamanda bu yıl tekrar yarışmama ihtimali de var.