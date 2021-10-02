Marquez: "Antrenmanlardaki tempo garip"

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu pilot, 2019 dışında (liderlikteyken kaza yaptı) Austin'de yapılan yarışların tamamını kazandı - tüm bunlara ek olarak sıralama ve yarış turu rekoruna sahip.

Saat yönünün tersine ilerleyen pistin doğasına rağmen - olan tümseklerle daha kötü hâle gelen - COTA'nın fiziksel zorlukları, Marquez'i ve sakat olan sağ omzunu zorluyor. Bunun sonucunda da Marquez, her iki Cuma antrenmanında birden lider olmasına rağmen motosiklet üzerinde rahat hissetmediğini söyledi.

Motorsport.com'un, kendisinin fiziksel zirvesine daha yakın hissedip hissetmediği sorusunu yanıtlayan Marquez, "Evet ancak dürüst olmak gerekirse motosikletin üzerinde çok iyi hissetmiyorum."

"Sonrasında garaja geldiğimde lider olduğumu gördüm ancak motosikletteki hissiyatım hakkında konuşsam 'İnanılmaz, iyi süremiyorum' derdim. Çok garip bir durumdu."

"Sonuç nedeniyle mutlu olduğum doğru ancak, performans ve hissiyat olarak hiç memnun değilim."

"Hissiyat, elimizde olan en iyi hissiyat değil, geçmişte en güçlü yanlarımdan birinin ilk sektör olduğu doğru. Şu anda orada çok vakit kaybediyorum, özellikle üçüncü, dördüncü ve beşinci virajda. Yön değiştiremiyorum - çoğu turda zaman kaybediyorum."

"Ancak tur zamanınını yakalayabildik, bu nedenle umuyorum yarınki antrenmanlarda biraz daha yağmur yağar çünkü hafta sonu boyunca hayatta kalmam daha çok mümkün olacaktır." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez aynı zamanda, Pazar günü yapılacak olan 20 turluk yarıştaki fiziksel kondisyonundan endişe ettiğini, yarışın "tamamen sağlıklı" olunduğunda bile zorlu olduğunu söyledi.

İspanyol pilot konu hakkında, "Pistin fiziksel bir pist olduğu doğru ve bu pistte tamamen sağlıklı olsanız bile yarışı iyi bir durumda bitirmeniz zor. Ancak neler olacak göreceğiz. Arka düzlüğün size yardımcı olduğu doğru, oradaki asfaltı yeniledikleri için biraz sakinleşme fırsatınız oluyor, orası tümsekli değil ve biraz da olsa dinlenebiliyorsunuz."

"Ancak burası fiziksel bir yarış pisti, bu nedenle yarın ne olacak göreceğiz, aynı seviyeyi korumaya çalışacağız, aynı zamanda zamanımızı geliştirmeye çalışacağız çünkü diğerleri de gelişecektir." açıklamalarında bulundu.