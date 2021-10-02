Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / MotoGP Austin: Marquez, ikinci antrenmanlarda da lider
MotoGP Haberler

Marquez: "Antrenmanlardaki tempo garip"

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Marc Marquez, Amerika Grand Prix'sinde gösterdiği güçlü antrenman temposunun beklenmedik olduğunu, çünkü Honda motosikletinde "iyi sürüş yapmadığını" hissettiğini söyledi.

Marquez: "Antrenmanlardaki tempo garip"

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu pilot, 2019 dışında (liderlikteyken kaza yaptı) Austin'de yapılan yarışların tamamını kazandı - tüm bunlara ek olarak sıralama ve yarış turu rekoruna sahip. 

Saat yönünün tersine ilerleyen pistin doğasına rağmen - olan tümseklerle daha kötü hâle gelen - COTA'nın fiziksel zorlukları, Marquez'i ve sakat olan sağ omzunu zorluyor. Bunun sonucunda da Marquez, her iki Cuma antrenmanında birden lider olmasına rağmen motosiklet üzerinde rahat hissetmediğini söyledi.

İlgili haberler:

Motorsport.com'un, kendisinin fiziksel zirvesine daha yakın hissedip hissetmediği sorusunu yanıtlayan Marquez, "Evet ancak dürüst olmak gerekirse motosikletin üzerinde çok iyi hissetmiyorum."

"Sonrasında garaja geldiğimde lider olduğumu gördüm ancak motosikletteki hissiyatım hakkında konuşsam 'İnanılmaz, iyi süremiyorum' derdim. Çok garip bir durumdu."

"Sonuç nedeniyle mutlu olduğum doğru ancak, performans ve hissiyat olarak hiç memnun değilim."

"Hissiyat, elimizde olan en iyi hissiyat değil, geçmişte en güçlü yanlarımdan birinin ilk sektör olduğu doğru. Şu anda orada çok vakit kaybediyorum, özellikle üçüncü, dördüncü ve beşinci virajda. Yön değiştiremiyorum - çoğu turda zaman kaybediyorum."

"Ancak tur zamanınını yakalayabildik, bu nedenle umuyorum yarınki antrenmanlarda biraz daha yağmur yağar çünkü hafta sonu boyunca hayatta kalmam daha çok mümkün olacaktır." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez aynı zamanda, Pazar günü yapılacak olan 20 turluk yarıştaki fiziksel kondisyonundan endişe ettiğini, yarışın "tamamen sağlıklı" olunduğunda bile zorlu olduğunu söyledi.

İspanyol pilot konu hakkında, "Pistin fiziksel bir pist olduğu doğru ve bu pistte tamamen sağlıklı olsanız bile yarışı iyi bir durumda bitirmeniz zor. Ancak neler olacak göreceğiz. Arka düzlüğün size yardımcı olduğu doğru, oradaki asfaltı yeniledikleri için biraz sakinleşme fırsatınız oluyor, orası tümsekli değil ve biraz da olsa dinlenebiliyorsunuz."

"Ancak burası fiziksel bir yarış pisti, bu nedenle yarın ne olacak göreceğiz, aynı seviyeyi korumaya çalışacağız, aynı zamanda zamanımızı geliştirmeye çalışacağız çünkü diğerleri de gelişecektir."  açıklamalarında bulundu.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

MotoGP Austin: Marquez, ikinci antrenmanlarda da lider

Önceki haber

MotoGP Austin: Marquez, ikinci antrenmanlarda da lider
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
World Superbike

WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!

2 s
2
Formula 1

Vural Ak: “Yarış, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak”

3 s
3
Formula 1

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"

17 s
4
Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

1 g
5
Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

2 g
Son Haberler
Marquez: "Antrenmanlardaki tempo garip"
MOTOGP

Marquez: "Antrenmanlardaki tempo garip"

1dk
MotoGP Austin: Marquez, ikinci antrenmanlarda da lider
MOTOGP

MotoGP Austin: Marquez, ikinci antrenmanlarda da lider

16 s
MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez
MOTOGP

MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez

20 s
Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
MOTOGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

23 s
MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor
MOTOGP

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor

1 Eki 2021
Son Videolar
Rossi: 00:45
MotoGP
4 s

Rossi: "Alt kategoriler oldukça korkutucu"

Vinales, MotoGP Austin ayağını kaçıracak 00:42
MotoGP
4 s

Vinales, MotoGP Austin ayağını kaçıracak

MotoGP San Marino GP Start Gridi 00:41
MotoGP
18 Eyl 2021

MotoGP San Marino GP Start Gridi

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

MotoGP Start Gridi: Aragon GP 00:41
MotoGP
11 Eyl 2021

MotoGP Start Gridi: Aragon GP

Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez Americas GP
MotoGP

MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli" Americas GP
MotoGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor
MotoGP

MotoGP sürücüsü Marquez, Fabrizio'nun yorumlarının 'zaman kaybı' olduğunu düşünüyor

Marc Marquez Daha fazlası
Marc Marquez
Marquez: "Şu anda MotoGP'de yarışmaktan keyif almıyorum" San Marino GP
MotoGP

Marquez: "Şu anda MotoGP'de yarışmaktan keyif almıyorum"

Espargaro: "Honda, MotoGP motosikletini geliştirmek için Marquez'i takip etmeli" San Marino GP
MotoGP

Espargaro: "Honda, MotoGP motosikletini geliştirmek için Marquez'i takip etmeli"

Puig: "Marquez'in sakatlığı, Honda'nın motosiklet felsefesini değiştirmeyecek" Aragon GP
MotoGP

Puig: "Marquez'in sakatlığı, Honda'nın motosiklet felsefesini değiştirmeyecek"

Repsol Honda Team Daha fazlası
Repsol Honda Team
Marquez: "Şu anki kazaların çoğunu, eski halimle kurtarırdım" Aragon GP
MotoGP

Marquez: "Şu anki kazaların çoğunu, eski halimle kurtarırdım"

Marquez: "Sakatlanmadan önceki halimle 2021 Honda ile şampiyonluk savaşı verirdim"
MotoGP

Marquez: "Sakatlanmadan önceki halimle 2021 Honda ile şampiyonluk savaşı verirdim"

Puig: ''İnsanlar bir süreliğine Marc Marquez'in kim olduğunu unuttu'' Avusturya GP II
MotoGP

Puig: ''İnsanlar bir süreliğine Marc Marquez'in kim olduğunu unuttu''

Çok Okunanlar Bugün

WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!

Vural Ak: “Yarış, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak”
Formula 1 Formula 1

Vural Ak: “Yarış, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak”

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

1-3 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL

1-3 Ekim Yarış Programı

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"
Formula 1 Formula 1

Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"

Son Haberler

Marquez: "Antrenmanlardaki tempo garip"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Antrenmanlardaki tempo garip"

MotoGP Austin: Marquez, ikinci antrenmanlarda da lider
MotoGP MotoGP

MotoGP Austin: Marquez, ikinci antrenmanlarda da lider

MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez
MotoGP MotoGP

MotoGP Austin 1. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.