Marc Marquez: "Bu pistte çok rahatsız hissediyorum, daha fazlasını yapamam"

Ducati fabrika sürücüsü Marc Marquez, Assen'deki sprint yarışının ardından hafta sonunun kendisi için zorlu geçtiğini ifade etti.

Marquez, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışında damalı bayrağı yedinci sırada gördü. Dokuz kez dünya şampiyonu, yalnızca dört Aprilia sürücüsünün değil, aynı zamanda Fabio di Giannantonio ve Francesco Bagnaia'nın kullandığı GP26 Ducati motosikletlerinin de gerisinde kaldı.

Bagnaia'nın son turda pist sınırlarını aştığı gerekçesiyle bir sıra ceza almasının ardından Marquez altıncılığa yükseldi. Ancak yarış içerisindeki mücadelede Bagnaia’nın daha hızlı göründüğü dikkat çekti.

Marquez, cuma gününden itibaren Assen'in kendisi için bir 'hayatta kalma yarışı' olacağını söylemişti ve sprint sonrasında da bu görüşünü yineledi.

İspanyol sürücü, hafta sonu boyunca motosiklet üzerinde istediği hissi bulamadığını belirtti: "Sabah da bir adım atmaya çalıştık ancak yine yedinci-sekizinci sıra civarındaydık. KTM sürücüleriyle benzer tempodaydık ve yarışı da yedinci sırada bitirdim."

"Şu anda güvenli modda sürüyorum. Bu pistte motosikleti hissetmeniz gerekiyor ve ben daha fazla zorlayabilecek hissi bulamıyorum."

"Kötü sürmüyorum ancak bazı bölümlerde çok fazla zaman kaybediyorum. Kendimi rahatsız ve istikrarsız hissediyorum."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Burası maksimum fiziksel kuvvet gerektiren bir pist. Özellikle yön değişimlerinde.”

"Düz frenlemelerde kendimi iyi hissediyorum ancak gaz kapalı şekilde yapılan çok fazla yön değişimi var."

"Gaz açıkken motorun desteğini kullanabiliyorsunuz. Arka tarafın kayması ve motosikletin hareketleri işinizi kolaylaştırabiliyor. Ancak gaz kapalı yön değişimlerinde, özellikle soldan sağa geçişlerde çok zorlanıyorum. Bu esnada vücudum istemsiz öne doğru gidiyor. Cuma sabahı tam da bu sebepten düştüm."

"Geçen yıl da incelemiştim, bu yıl da bazı kazaları gördüm. Buradaki çakıl havuzları gerçekten acı veriyor. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyor."

"Gerçekten %100'ümü veriyorum ama şu anda daha fazlasını yapamam."

"Bu pistte bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hayal kırıklığı yaşamıyorum çünkü beklediğim şey buydu."

Sprint yarışında Aprilia sürücülerinin ilk dört sırayı paylaşması ve ilk iki sırayı elde etmesi hakkında da konuşan Marquez, İtalyan üreticinin Assen'de çok güçlü olduğunu kabul etti.

"Aprilia'nın güçlü yönlerini zaten biliyoruz."

"Hollanda gibi hızlı virajlara sahip pistlerde onların bizden daha güçlü olduğunu biliyoruz. Sezonu 22 yarış üzerinden değerlendirmeliyiz ancak burada Aprilia bizden daha güçlü."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images