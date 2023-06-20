Marc Marquez, Assen'de yeniden pistte olacak
Almanya GP'sinde ana yarıştan çekilen Marc Marquez, bir sakatlığının bulunmaması üzerine Hollanda GP'sinde yarışma kararı aldı.
Çok sevdiği Sachsenring pistinde kariyerinin en zor hafta sonlarından birini geçiren Marquez, antrenman turlarını bir, sıralama turlarını üç kazayla kapatmasına rağmen sprint yarışına çıkmayı ve damalı bayrağı 11. sırada görmeyi başarmıştı.
Pazar günü ısınma turları esnasında bir kaza daha yapan Marquez, bu kazada sağ baş parmağından yaralandı ve sağlık kontrollerinden geçmesine rağmen yarıştan çekildi.
Kendisinin bu hafta Assen'de yarışıp yarışmayacağı belirsizliğini korumaktaydı, ancak resmi katılımcı listesinde ismi bulunmakta, bu da bir aksilik çıkmadığı takdirde kendisini pistte göreceğimiz anlamına gelmekte.
Konu hakkında açıklamada bulunan Marquez, "Assen'e, Almanya'da geçirdiğimiz zor hafta sonunu geride bırakmaya geldim."
"Yaz arasından önce bir yarışımız daha var ve ana amacımız mühendislere gelecek haftalarda üzerinde çalışabilecekleri verileri sunmak."
"Hafta sonu boyunca buna odaklanacağız, dolayısıyla sakin kalmalı ve net bir plan dahilinde ilerlemeliyiz." dedi.
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