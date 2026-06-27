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MotoGP Hollanda GP

Marc Marquez: "Assen'de sadece hayatta kalmaya çalışacağım"

Marc Marquez, Assen'in kendisi için en zorlu pistlerden biri olduğunu söylerken, hedefinin yalnızca hasarı minimuma indirmek olduğunu ifade etti.

Rachit Thukral Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Marc Marquez, Ducati Team

Ducati fabrika sürücüsü Marc Marquez, Assen'de düzenlenen Hollanda Grand Prix'si öncesinde temkinli açıklamalarda bulundu. Balaton Park ve Brno'da üst üste pazar yarışlarını kazanan İspanyol sürücü, bu formunu Hollanda'da sürdürmenin kolay olmayacağını düşünüyor.

Marquez, cuma günkü antrenman seanslarını liderin 0.3 saniye gerisinde altıncı sırada tamamladı. Sekiz kez dünya şampiyonu sürücü ayrıca ilk antrenman seansında 16. virajda küçük bir kaza da yaşadı.

Kırmızı bayrak nedeniyle duran antrenman seansının yeniden başlamasının ardından son üç dakikada piste çıkmama kararıyla ilgili konuşan Marquez şöyle dedi: "Hedef ilk 10'a kalmaktı. Tur zamanının yeterli olduğunu görünce garaja döndüm. Yarın yeni bir gün olacak."

"Bu pistte normalde de zorlanıyorum, bu yıl ise önceki yıllardan biraz daha zor olacak gibi görünüyor. Bu yüzden hafta sonunu atlatmaya çalışacağız."

"Pist çok hızlı, yön değişimleri çok hızlı ve aynı zamanda çok dar. Küçük hataların bedeli çok ağır olabiliyor."

"Motosiklet üzerinde çok rahat hissetmiyorum ama kötü de değilim. Özellikle ilk sektörde kendimi iyi hissediyorum ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü sektörlerde sürüşten keyif almıyorum. Yine de motosikletin üzerinde kalmanız gerekiyor."

Marquez, pistin karakteristiğinin kendisini rahatsız ettiğini de dile getirdi: "Pistin düzeni güzel, bunu seviyorum ancak burada aldığınız risk seviyesi çok yüksek ve ben bunu sevmiyorum."

"Sürekli inişler ve çıkışlar var. Ama biz profesyoneliz. 22 pistin tamamını sevemezsiniz, 22 hafta sonunun hepsinden keyif alamazsınız."

"Profesyonel olmak ve %100'ünüzü vermek zorundasınız. Geçen yıl burada sprint yarışını ve ana yarışı kazanmıştım. Bu yıl da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

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