Marc Marquez, Amerika GP'yi de kaçıracak, yerine Stefan Bradl yarışacak

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Marquez, Portekiz GP'de RNF Aprilia sürücüsü Miguel Oliveira ile geçirdiği tartışmalı kazada sağ elinden yaralanmıştı.

Sezonun açılış yarışında geçirdiği bu kaza sonrasında Marquez, ikinci yarış Arjantin GP'yi kaçırmıştı. Portekiz GP sonrasında ameliyat olan Marquez, açıklamaya göre henüz tam manasıyla iyileşebilmiş değil, bu yüzden Amerika GP'yi de kaçıracak.

Yapılan açıklamada, "Son bir röntgenin ardından, Marc Marquez ve Madrid'deki Ruber Internacional Hastanesinde Dr. Ignacio Roger de Ona liderliğindeki tıbbi ekibi, ilk metakarpın hâlâ iyileşme sürecinde olduğunu doğruladı."

"Repsol Honda takımı ve HRC ile yakın işbirliğinden sonra, ilgili herkes yaralanmanın tamamen iyileşmesine izin vermeyi ve gereksiz risklerden kaçınmayı seçti."

"Marquez, mümkün olan en kısa sürede tam kondisyonuna geri dönmek için rehabilitasyon programı boyunca evde çalışmaya devam edecek." denildi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Amerika GP'yi kaçırmasının ardından Marquez'in dönmeyi hedeflediği bir sonraki yarış, 30 Nisan'daki İspanya GP olacak.

2023'te sprint formatının uygulanıyor olması nedeniyle Marquez, kaçırdığı yarışlarla çok sayıda puan kaybetmiş olacak.

Sezonun ilk 2 yarışının ardından Marquez, 43 puanlı lider Marco Bezzecchi'nin 36 puan gerisinde 16. sırada yer alıyor.

HRC bu hafta Jerez'de Stefan Bradl ile özel testler yapıyor. Takım, Marquez açıklamasından kısa süre sonra Amerika GP'de Marquez'in yerine Bradl'ın yarışacağını duyurdu.