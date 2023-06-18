Marc Marquez, Almanya GP'sinden çekildi!
Favori pisti Sachsenring'te hafta sonu boyunca beş kaza yapan Marc Marquez, ana yarıştan çekilme kararı aldı!
Hafta sonunu antrenmanlarda bir, sıralama turlarında üç kaza ile geçiren Marquez, sıralama turlarını yedi, sprint yarışını 11. sırada tamamlayarak formda görünmüştü.
Pazar sabahı ısınma turlarında bir kaza daha yapan Marquez, bu kazanın ardından sağ baş parmağından hafifçe sakatlandı.
Sağlık kontrolüne giren ve yarışa uygun ilan edilen Marquez için yine de bu kadar kaza ve risk fazlaydı.
Tüm değerlendirmelerin ardından yarışa 50 dakika kala bir açıklama yayınlayan Repsol Honda, Marquez'in ana yarıştan çekildiğini açıkladı.
Son Haberler
Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var"
Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var" Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var"
Perez: "Daha güçlü döneceğim"
Perez: "Daha güçlü döneceğim" Perez: "Daha güçlü döneceğim"
Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"
Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!" Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"
200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"
200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu" 200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"
Galibiyet hasreti son bulan Martin: "Bu sezon her pistte güçlüyüz!"
Galibiyet hasreti son bulan Martin: "Bu sezon her pistte güçlüyüz!" Galibiyet hasreti son bulan Martin: "Bu sezon her pistte güçlüyüz!"
MotoGP Almanya: Martin, Bagnaia'nın 0.060 sn önünde zafere ulaştı!
MotoGP Almanya: Martin, Bagnaia'nın 0.060 sn önünde zafere ulaştı! MotoGP Almanya: Martin, Bagnaia'nın 0.060 sn önünde zafere ulaştı!
Pedrosa, Eylül ayında KTM ile bir kez daha yarışacak!
Pedrosa, Eylül ayında KTM ile bir kez daha yarışacak! Pedrosa, Eylül ayında KTM ile bir kez daha yarışacak!
Marc Marquez, Almanya GP'sinden çekildi!
Marc Marquez, Almanya GP'sinden çekildi! Marc Marquez, Almanya GP'sinden çekildi!
Aleix Espargaro, Mugello'da iki kırık ayak kemiğiyle yarışmış!
Aleix Espargaro, Mugello'da iki kırık ayak kemiğiyle yarışmış! Aleix Espargaro, Mugello'da iki kırık ayak kemiğiyle yarışmış!
Marquez, sprint yarışında bilerek risk almamış
Marquez, sprint yarışında bilerek risk almamış Marquez, sprint yarışında bilerek risk almamış
MotoGP Almanya: Sprint yarışında zafer Martin'in, Bagnaia ikinci
MotoGP Almanya: Sprint yarışında zafer Martin'in, Bagnaia ikinci MotoGP Almanya: Sprint yarışında zafer Martin'in, Bagnaia ikinci
MotoGP Almanya: Bagnaia pole'de, Marquez 3 kez kaza yaptı
MotoGP Almanya: Bagnaia pole'de, Marquez 3 kez kaza yaptı MotoGP Almanya: Bagnaia pole'de, Marquez 3 kez kaza yaptı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.