Marc Marquez, Almanya GP'sinden çekildi!

Hafta sonunu antrenmanlarda bir, sıralama turlarında üç kaza ile geçiren Marquez, sıralama turlarını yedi, sprint yarışını 11. sırada tamamlayarak formda görünmüştü.

Pazar sabahı ısınma turlarında bir kaza daha yapan Marquez, bu kazanın ardından sağ baş parmağından hafifçe sakatlandı.

Sağlık kontrolüne giren ve yarışa uygun ilan edilen Marquez için yine de bu kadar kaza ve risk fazlaydı.

Tüm değerlendirmelerin ardından yarışa 50 dakika kala bir açıklama yayınlayan Repsol Honda, Marquez'in ana yarıştan çekildiğini açıkladı.