MotoGP Katar GP
Marc Marquez: "Alex şampiyonluğumu riske atsaydı 'kötü bir kardeş' olurdu!"
Marc Marquez, kardeşi Alex'in geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Malezya Grand Prix'sinde kendisine riskli bir atak yapmaması hakkında konuştu.
Germán Garcia Casanova Zeynep Taş
Yayın tarihi: 7 Kas 2026 06:40
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Marc Marquez, bu hafta sonu düzenlenecek Katar Grand Prix'sine Jorge Martin'in 44, Marco Bezzecchi'nin ise 67 puan önünde giriyor. Sezonun tamamlanmasına üç yarış kala İspanyol sürücü, Losail'de sekizinci MotoGP dünya şampiyonluğunu ilan etme fırsatına sahip.
Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Malezya Grand Prix’sinde Marc Marquez, startta pole pozisyonundaki kardeşi Alex Marquez’i geride bıraktı ve Alex Marquez, pozisyonu geri almak için ciddi bir atak gerçekleştirmedi. Alex Marquez, yarışı Pedro Acosta'nın arkasında üçüncü sırada tamamladı.
Perşembe günü Katar'da konuşan Marc Marquez, kardeşinin özellikle fiziksel açıdan yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında mantıklı bir karar verdiğini savundu.
Marquez, "Alex, sezonun ikinci yarısında, özellikle de son birkaç yarışta harika bir iş çıkardı. Bunu fiziksel durumunu da göz önünde bulundurarak söylüyorum."
"Malezya'da kesinlikle riski nasıl yönetmesi gerektiğini bildi. Kardeşiniz dünya şampiyonluğu için mücadele ediyorsa motosikletinizi ona doğru sürüp mücadele etmeye çalışmazsınız, hele ki ikiniz de Ducati motosikletini kullanıyorsanız."
"Böyle bir şey yaparsanız kötü bir kardeş olursunuz! Sonrasında onu arayıp özür dilemeniz gerekir."
Alex Marquez, Malezya'da üçüncülüğü elde ederek sezonun üçüncü podyumunu kazandı. Yarışın ardından Gresini sürücüsü, ertesi gün sağ köprücük kemiğinden ameliyat olacağını doğruladı. Gerçekleştirilen ameliyat nedeniyle Alex Marquez, Katar Grand Prix'sini kaçıracak.
Marc Marquez, konuyla ilgili son olarak şunları söyledi: "Eğer gereken hıza sahipseniz arkanızı kollayacak takım arkadaşlarına, takım emirlerine ya da başka herhangi bir şeye ihtiyacınız olmaz."
Alex Marquez, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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