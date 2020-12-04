Marc Marquez, 3. ameliyatın ardından 6 ay daha kaçırabilir!

Honda sürücüsü, 2020 MotoGP şampiyonasının ilk yarışı olan Jerez'de geçirdiği büyük kazada sağ kolunu kırmıştı.

Bu sakatlanmanın ardından hemen ameliyat olan Marquez'in kolundaki kemiklere metal çiviler çakıldı ve Marquez, sadece bir hafta sonra yine Jerez'de gerçekleştirilen Endülüs GP'ye dönmeye çalıştı.

Ancak motosikleti sürerken koluna uygulanan enerji yüklemesi nedeniyle metal plaka kırıldı ve Marquez'in ikinci kez ameliyat olması gerekti.

Marquez'in iyileşme süreci beklenenden çok daha yavaş oldu ve Honda sürücüsü sezon boyunca dönemedi. Onun yerine test pilotu Stefan Bradl yarıştı.

Geçen ay İspanya medyasında çıkan haberlerde Marquez'in 3. kez ameliyat olabileceği iddia edilmişti. Marquez son haftalarda en iyi seçeneği bulmak için bir çok kişiye danıştı ve sonuç olarak ameliyat kararı aldı.

Antena 3 televizyonu bu gelişmeyi ilk açıklayan taraf oldu ve 11 saat sürdüğünü iddia etti. Honda gece saatinde bir açıklama yaptı ve Madrid'de gerçekleştirilen 8 saatlik ameliyatın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu. Ameliyatta Marquez'in kalçasından kan hücrelerinin yoğun olduğu bir kemik alındığı ve onun koluna yeni bir plaka ile birlikte yerleştirildiği bildirildi.

Marquez'in bu ameliyatından sonra iyileşme sürecinin 6 ay sürmesi bekleniyor. Bu, Marquez'in 28 Mart'ta başlayacak 2021 sezonunun ilk bölümünü kaçıracağı manasına geliyor. Honda henüz iyileşme süreciyle alakalı bir açıklama yapmadı.

Marquez'in yarışamayacağı kesinleşirse, bu durumda Honda Andrea Dovizioso'nun kapısını çalabilir. Ducati ile anlaşamayan ve yarışacak bir takım bulamayan Dovizioso, 2021'de yarışmama kararı almıştı.

Herhangi bir takımla bağlantısı olmayan Dovizioso, bu sayede Honda'dan teklif alabilir.

Dovizioso, MotoGP'ye 2008'de JiR Honda ile giriş yapmış, ardından 2009 ve 2011 yılları arasında Honda fabrika takımı adına yarışmıştı. İtalyan sürücü MotoGP'deki ilk zaferini 2009'da Honda ile Donington'da aldı.