Mandalika MotoGP testi 3. gün: Espargaro testleri zirvede tamamladı

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Cuma günkü ilk test gününü zirvede tamamlayan isim olan Honda sürücüsü Pol Espargaro, pazar günkü üçüncü günde de 1:31.060 ile zirvede yer alan isim olmayı başardı.

Gridin çoğu yarış temposuna odaklandı ve bundan ötürü Espargaro'nun turunu gün içerisinde geçen bir isim çıkmadı.

Üçüncü günün öne çıkan konularından birisi, 2020 dünya şampiyonu Joan Mir'in hastalığı nedeniyle testin son gününde piste çıkmamasıydı.

Birkaç takım çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktığı için Suzuki adına epey zor bir test oluyordu. Mir de gıda zehirlenmesi nedeniyle testin son gününde piste çıkamadı.

Tech3 KTM sürücüsü Raul Fernandez de cumartesi günü yaptığı büyük kazanın ardından görme sorunları yaşadığı için bugün sadece yedi attı ve ardından testten çekildi.

Ayrıca Pramac sürücüsü Jorge Martin de yaptığı iki kazanın ardından pazar günü sadece 17 tur atabildi.

Zaman tablosuna bakıldığında Espargaro'nun en hızlı turunu geçebilen bir isim çıkmasa da, sadece 0.014 saniye gerisinde Fabio Quartararo yer aldı.

Fransız sürücü, geride kalan günlerde tek turda yeterince hızlı olmadığı için endişeliydi ve bundan ötürü temelde tek tur performansını geliştirmeye odaklandı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: MotoGP

Pazar günü en hızlı üçüncü zamanın sahibi, şimdiye kadar testlerin öne çıkan isimlerinden birisi olan Aleix Espargaro oldu. Aprilia sürücüsü, kardeşi Pol'den 0.325 saniye yavaş kaldı.

İlk dördü Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli tamamladı. Onun turu da Quartararo'dan 0.3 saniye daha yavaştı.

Francesco Bagnaia, en iyi Ducati sürücüsü olarak günü beşinci sırada tamamlarken, Suzuki'den Alex Rins altıncı ve Aprilia'dan Maverick Vinales yedinci oldu.

İlk onu Pramac'tan Johann Zarco, KTM'den Brad Binder ve LCR Honda'dan Alex Marquez tamamladı.

Miguel Oliveira günü en hızlı ikinci KTM sürücüsü olarak 11. sırada tamamlarken, ikinci test gününün en hızlı ismi olan Luca Marini 12. ve LCR'dan Takaaki Nakagami 13. oldu.

Honda sürücüsü Marc Marquez, pazar günü epey geride kaldı. İspanyol sürücü, liderin 0.733 saniye gerisinde kaldığı seansı, Jack Miller ve Andrea Dovizioso'nun önünde 14. bitirdi.

Çaylaklara bakıldığında en hızlı isim VR46 Ducati yarışçısı Marco Bezzecchi oldu ve günü 17. sırada kapattı. Onu, bir diğer çaylak Fabio Di Giannantonio takip etti.

Üçüncü gün sonucu:

Poz. Sürücü Takım Zaman Fark 1 Pol Espargaro Honda Team 1:31.060 2 Fabio Quartararo Yamaha MotoGP 1:31.074 0.014 3 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1:31.385 0.325 4 Franco Morbidelli Yamaha MotoGP 1:31.416 0.356 5 Francesco Bagnaia Ducati Team 1:31.436 0.376 6 Alex Rins Team SUZUKI 1:31.477 0.417 7 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:31.478 0.418 8 Johann Zarco Pramac Racing 1:31.488 0.428 9 Brad Binder KTM Factory Racing 1:31.574 0.514 10 Alex Marquez LCR Honda 1:31.603 0.543 11 Miguel Oliveira KTM Factory Racing 1:31.620 0.560 12 Luca Marini VR46 Racing Team 1:31.665 0.605 13 Takaaki Nakagami LCR Honda 1:31.687 0.627 14 Marc Marquez Honda Team 1:31.793 0.733 15 Jack Miller Ducati Team 1:31.870 0.810 16 Andrea Dovizioso Yamaha RNF Team 1:31.890 0.830 17 Marco Bezzecchi VR46 Racing Team 1:31.901 0.841 18 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing MotoGP 1:31.915 0.855 19 Enea Bastianini Gresini Racing MotoGP 1:32.010 0.950 20 Jorge Martin Pramac Racing 1:32.544 1.484 21 Remy Gardner Tech3 KTM 1:32.860 1.800 22 Darryn Binder Yamaha RNF 1:33.049 1.989 23 Raul Fernandez Tech3 KTM 1:34.896 3.836 - Joan Mir Team SUZUKI - -

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: MotoGP