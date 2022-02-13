Mandalika MotoGP testi 3. gün: Espargaro testleri zirvede tamamladı
Honda sürücüsü Pol Espargaro, Mandalika'da gerçekleştirilen testin üçüncü gününden en hızlı isim olurken, Joan Mir hasta olduğu için testte yer almadı.
Cuma günkü ilk test gününü zirvede tamamlayan isim olan Honda sürücüsü Pol Espargaro, pazar günkü üçüncü günde de 1:31.060 ile zirvede yer alan isim olmayı başardı.
Gridin çoğu yarış temposuna odaklandı ve bundan ötürü Espargaro'nun turunu gün içerisinde geçen bir isim çıkmadı.
Üçüncü günün öne çıkan konularından birisi, 2020 dünya şampiyonu Joan Mir'in hastalığı nedeniyle testin son gününde piste çıkmamasıydı.
Birkaç takım çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktığı için Suzuki adına epey zor bir test oluyordu. Mir de gıda zehirlenmesi nedeniyle testin son gününde piste çıkamadı.
Tech3 KTM sürücüsü Raul Fernandez de cumartesi günü yaptığı büyük kazanın ardından görme sorunları yaşadığı için bugün sadece yedi attı ve ardından testten çekildi.
Ayrıca Pramac sürücüsü Jorge Martin de yaptığı iki kazanın ardından pazar günü sadece 17 tur atabildi.
Zaman tablosuna bakıldığında Espargaro'nun en hızlı turunu geçebilen bir isim çıkmasa da, sadece 0.014 saniye gerisinde Fabio Quartararo yer aldı.
Fransız sürücü, geride kalan günlerde tek turda yeterince hızlı olmadığı için endişeliydi ve bundan ötürü temelde tek tur performansını geliştirmeye odaklandı.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: MotoGP
Pazar günü en hızlı üçüncü zamanın sahibi, şimdiye kadar testlerin öne çıkan isimlerinden birisi olan Aleix Espargaro oldu. Aprilia sürücüsü, kardeşi Pol'den 0.325 saniye yavaş kaldı.
İlk dördü Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli tamamladı. Onun turu da Quartararo'dan 0.3 saniye daha yavaştı.
Francesco Bagnaia, en iyi Ducati sürücüsü olarak günü beşinci sırada tamamlarken, Suzuki'den Alex Rins altıncı ve Aprilia'dan Maverick Vinales yedinci oldu.
İlk onu Pramac'tan Johann Zarco, KTM'den Brad Binder ve LCR Honda'dan Alex Marquez tamamladı.
Miguel Oliveira günü en hızlı ikinci KTM sürücüsü olarak 11. sırada tamamlarken, ikinci test gününün en hızlı ismi olan Luca Marini 12. ve LCR'dan Takaaki Nakagami 13. oldu.
Honda sürücüsü Marc Marquez, pazar günü epey geride kaldı. İspanyol sürücü, liderin 0.733 saniye gerisinde kaldığı seansı, Jack Miller ve Andrea Dovizioso'nun önünde 14. bitirdi.
Çaylaklara bakıldığında en hızlı isim VR46 Ducati yarışçısı Marco Bezzecchi oldu ve günü 17. sırada kapattı. Onu, bir diğer çaylak Fabio Di Giannantonio takip etti.
Üçüncü gün sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Fark
|1
|Pol Espargaro
|Honda Team
|1:31.060
|2
|Fabio Quartararo
|Yamaha MotoGP
|1:31.074
|0.014
|3
|Aleix Espargaro
|Aprilia Racing
|1:31.385
|0.325
|4
|Franco Morbidelli
|Yamaha MotoGP
|1:31.416
|0.356
|5
|Francesco Bagnaia
|Ducati Team
|1:31.436
|0.376
|6
|Alex Rins
|Team SUZUKI
|1:31.477
|0.417
|7
|Maverick Viñales
|Aprilia Racing
|1:31.478
|0.418
|8
|Johann Zarco
|Pramac Racing
|1:31.488
|0.428
|9
|Brad Binder
|KTM Factory Racing
|1:31.574
|0.514
|10
|Alex Marquez
|LCR Honda
|1:31.603
|0.543
|11
|Miguel Oliveira
|KTM Factory Racing
|1:31.620
|0.560
|12
|Luca Marini
|VR46 Racing Team
|1:31.665
|0.605
|13
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda
|1:31.687
|0.627
|14
|Marc Marquez
|Honda Team
|1:31.793
|0.733
|15
|Jack Miller
|Ducati Team
|1:31.870
|0.810
|16
|Andrea Dovizioso
|Yamaha RNF Team
|1:31.890
|0.830
|17
|Marco Bezzecchi
|VR46 Racing Team
|1:31.901
|0.841
|18
|Fabio Di Giannantonio
|Gresini Racing MotoGP
|1:31.915
|0.855
|19
|Enea Bastianini
|Gresini Racing MotoGP
|1:32.010
|0.950
|20
|Jorge Martin
|Pramac Racing
|1:32.544
|1.484
|21
|Remy Gardner
|Tech3 KTM
|1:32.860
|1.800
|22
|Darryn Binder
|Yamaha RNF
|1:33.049
|1.989
|23
|Raul Fernandez
|Tech3 KTM
|1:34.896
|3.836
|-
|Joan Mir
|Team SUZUKI
|-
|-
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Fotoğraf: MotoGP
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