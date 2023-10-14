Endonezya MotoGP: Martin sprint yarışını kazandı, şampiyona liderliğini Bagnaia'dan aldı!

Yarışa ilk çizgiden başlayan Aprilia sürücüsü Maverick Vinales iyi bir startla henüz ilk turda liderliği almayı başarırken, pole pozisyonundan başlayan Luca Marini ilk turda ikinci sıraya geriledi.

Jorge Martin de yine iyi bir startla önce dördüncü sıraya, sonra da üçüncü sıraya çıktı.

Böylelikle ilk turlarda Vinales, Marini ve Martin sıralaması oluştu.

İlk turların en önemli olayı Aleix Espargaro'nun düşmesi ve kendisiyle beraber Brad Binder'ı da götürmesiydi. Ayrıca Marc Marquez de kaza yaparak sprint yarışına veda etti.

Vinales ilk turların ardından Marini ile farkı 1 saniyenin üzerine çıkarmayı başarırken, Marini ile Martin arasındaki fark kapanmaya başladı. Bitime dokuz tur kala Martin, Marini'yi çok temiz bir atakla geçerek ikinciliğe çıktı ve Vinales'in peşine takıldı.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin ve Marini peş peşe güçlü turlar çıkararak Vinales'i yakaladılar ve bitime beş tur kala kendisini geçtiler.

Vinales daha sonra Marco Bezzecchi'nin baskısı altına girdi ve ikili birkaç kez yer değiştirdi.

Ön tarafta Martin, son bölümde herhangi bir hata yapmadı ve sprint yarışını kazanan isim oldu.

Marini damalı bayrağı ikinci sırada görürken, üçüncülük savaşını son turdaki güçlü atağıyla Bezzecchi kazandı ve köprücük kemiğindeki kırığa rağmen podyuma çıkmış oldu.

Vinales uzun süre lider götürdüğü yarışı dördüncü bitirirken, Fabio Quartararo beşinci ve Fabio di Giannantonio altıncı oldu.

Ducati fabrika sürücülerinin pek iyi görünmediği hafta sonunda, sprint yarışını Enea Bastianini yedinci tamamlarken, Bagnaia ancak sekizinci olabildi.

Bu sonuçla Martin şampiyonada puanını 328 yaptı ve liderliğe yükseldi. Bagnaia 7 puan geride ikinci, Bezzecchi ise 56 puan geride üçüncü sırada.

Öte yandan yarışı Jack Miller dokuzuncu, Miguel Oliveira 10. tamamladı.

Sprint yarışı sonucu: