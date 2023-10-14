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MotoGP / Endonezya GP Yarış raporu

Endonezya MotoGP: Martin sprint yarışını kazandı, şampiyona liderliğini Bagnaia'dan aldı!

Mandalika'da gerçekleştirilen MotoGP sprint yarışını Pramac Ducati'den Jorge Martin kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Yarışa ilk çizgiden başlayan Aprilia sürücüsü Maverick Vinales iyi bir startla henüz ilk turda liderliği almayı başarırken, pole pozisyonundan başlayan Luca Marini ilk turda ikinci sıraya geriledi.

Jorge Martin de yine iyi bir startla önce dördüncü sıraya, sonra da üçüncü sıraya çıktı.

Böylelikle ilk turlarda Vinales, Marini ve Martin sıralaması oluştu.

İlk turların en önemli olayı Aleix Espargaro'nun düşmesi ve kendisiyle beraber Brad Binder'ı da götürmesiydi. Ayrıca Marc Marquez de kaza yaparak sprint yarışına veda etti.

Vinales ilk turların ardından Marini ile farkı 1 saniyenin üzerine çıkarmayı başarırken, Marini ile Martin arasındaki fark kapanmaya başladı. Bitime dokuz tur kala Martin, Marini'yi çok temiz bir atakla geçerek ikinciliğe çıktı ve Vinales'in peşine takıldı.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin ve Marini peş peşe güçlü turlar çıkararak Vinales'i yakaladılar ve bitime beş tur kala kendisini geçtiler.

Vinales daha sonra Marco Bezzecchi'nin baskısı altına girdi ve ikili birkaç kez yer değiştirdi.

Ön tarafta Martin, son bölümde herhangi bir hata yapmadı ve sprint yarışını kazanan isim oldu.

Marini damalı bayrağı ikinci sırada görürken, üçüncülük savaşını son turdaki güçlü atağıyla Bezzecchi kazandı ve köprücük kemiğindeki kırığa rağmen podyuma çıkmış oldu.

Vinales uzun süre lider götürdüğü yarışı dördüncü bitirirken, Fabio Quartararo beşinci ve Fabio di Giannantonio altıncı oldu.

Ducati fabrika sürücülerinin pek iyi görünmediği hafta sonunda, sprint yarışını Enea Bastianini yedinci tamamlarken, Bagnaia ancak sekizinci olabildi.

Bu sonuçla Martin şampiyonada puanını 328 yaptı ve liderliğe yükseldi. Bagnaia 7 puan geride ikinci, Bezzecchi ise 56 puan geride üçüncü sırada.

Öte yandan yarışı Jack Miller dokuzuncu, Miguel Oliveira 10. tamamladı.

Sprint yarışı sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 13 19'49.711   169.1   12
2 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 13 +1.131 1.131 169.0   9
3 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 13 +2.081 0.950 168.8   7
4 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 13 +2.720 0.639 168.8   6
5 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13 +3.121 0.401 168.7   5
6 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 13 +4.203 1.082 168.5   4
7 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 13 +4.981 0.778 168.4   3
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 13 +5.465 0.484 168.4   2
9 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 13 +7.852 2.387 168.0   1
10 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 13 +8.942 1.090 167.9    
11 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 13 +12.034 3.092 167.4    
12 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 13 +14.015 1.981 167.2    
13 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 13 +14.823 0.808 167.1    
14 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 13 +15.699 0.876 166.9    
15 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 13 +23.331 7.632 165.9    
16 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 13 +24.894 1.563 165.7    
17 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 13 +27.169 2.275 165.4    
18 Spain A. Rins Team LCR 42 Honda 13 +28.980 1.811 165.1    
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13 +43.090 14.110 163.2    
dnf Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 7 +6 Laps 6 Laps 162.5 Yarış dışı  
dnf Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 0       Kaza  
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Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil

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