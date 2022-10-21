Malezya MotoGP: Cuma antrenmanları sürprizlerle geçti, Aleix hayal kırıklığı yaşadı

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Sepang'daki mücadele neredeyse tüm sürücüler ve takımlar için ciddi önem taşımakta, nitekim Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın yeterli koşulları sağladığı takdirde şampiyonluğa ulaşma ihtimali bulunmakta.

1. antrenman: Binder zirvede, Aleix gerilerde

Şampiyonluk şansı yavaş yavaş mucizelere kalmaya başlayan Espargaro için Cuma sabahı kabus gibiydi, nitekim İspanyol sürücü sadece bir tur atabildikten sonra 8. virajda kendini yerde buldu.

Geri dönmeyi başaran Espargaro bu sefer de mekanik arıza kurbanı oldu ve kalan sürede 2.01.654'ün ötesine geçememesinin ardından ilk seansı 20. sırada tamamladı.

İlk 15 dakikanın ardından liderlik koltuğundaki isim 2.00.543'lük turu ile Quartararo idi ve bu tur son beş dakikaya kadar zirvede kaldı.

Yamaha sürücüsünün zamanı önce yeni set sert arka lastikle gelen Jorge Martin'in 2.00.105'lik turu ile geçildi, Pramac sürücüsü sonrasında derecesini geliştirerek 1.59.966'ya kadar indi.

Ancak Martin'in liderliği uzun sürmedi, nitekim yeni set yumuşak arka lastikle gelen Marquez iyi bir tur atarak 1.59.623'lük bir derece elde ederek zirvenin yeni sahibi oldu.

Marquez'in liderliği de aynı şekilde kısa sürdü ve yeni set orta lastiklerle gelen KTM sürücüsü Brad Binder 1.59.472 ile seansa son noktayı koydu. İkinci sırada 0.097 saniye gerideki Suzuki sürücüsü Alex Rins, üçüncü sırada ise Marquez yer aldı.

Şampiyonluk şansı zayıf da olsa devam eden Enea Bastianini dört, Joan Mir beş, son turlarda gerileyen Martin altıncı, Quartararo ise yedinciydi. İlk onu iyi bir seans geçiren Fabio Di Giannantonio, Luca Marini ve Marco Bezzecchi izledi.

Şampiyona lideri Bagnaia ise ancak 11. olabildi.

2. Antrenman: Yağmurlu seansta lider Crutchlow

Moto2 2. antrenman seansından itibaren etkisini gösteren yağmur, MotoGP seansının neredeyse bir saat ertelenmesine sebep oldu.

Seans başlarken yağmur etkisini kaybetmişti ve kuru bir hat oluşmaya başlamıştı, ancak yine de sürücüler ilk turlarda yağmur lastiklerini tercih ettiler.

Islak zemindeki ilk turların ardından liderlik koltuğunda 2.15.423'lük derecesiyle Franco Morbidelli yer alıyordu. Morbidelli sonrasında derecesini 2.13.226'ya kadar çekmeyi başardı.

Seansın ileri dakikalarında şartlarla birlikte tur zamanları da gelişmeye başladı, sırasıyla Johann Zarco, Crutchlow, Miguel Oliveira, Marquez ve Quartararo'nun liderlik koltuğuna oturduğunu gördük.

Bitime altı dakika kala Marco Bezzecchi kuru zemin lastiklerine geçen ilk sürücü oldu, kendisini Jack Miller, Alex Marquez ve Bagnaia izledi.

Alex Marquez yeni lastikleriyle 2.08.644 gibi iyi bir derece yakalayarak liderliğe yükseldi, ancak Crutchlow 2.08.436 yaparak dereceyi geliştirdi.

Son turunda derecesini 2.05.710'a kadar çeken Crutchlow, böylece seansı lider tamamladı. İkinci sırada 0.9 saniye geride ise Bagnaia yer aldı.

Üçüncü sırada Miller, dördüncü sırada Alex Marquez, beşinci sırada Zarco, altıncı sırada ise Maverick Vinales bulunmaktaydı.

Kuru zemin lastiklerine geçmeyen Morbidelli yine de iyi bir seans geçirerek yedinci oldu, hemen arkasında ise Joan Mir yer aldı.

Quartararo dokuzuncu sırayı elde ederken, bir diğer zor seans geçiren Aleix Espargaro ise 21. sırada kaldı.