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MotoGP / Malezya GP Antrenman raporu

Malezya MotoGP: Cuma antrenmanları sürprizlerle geçti, Aleix hayal kırıklığı yaşadı

Değişken koşullarda gerçekleştirilen Cuma antrenmanlarının her iki seansında da zirveyi sürpriz isimler ele geçirirken, hiç şüphesiz ki günün en büyük hayal kırıklığı Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro oldu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Malezya MotoGP: Cuma antrenmanları sürprizlerle geçti, Aleix hayal kırıklığı yaşadı
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Sepang'daki mücadele neredeyse tüm sürücüler ve takımlar için ciddi önem taşımakta, nitekim Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın yeterli koşulları sağladığı takdirde şampiyonluğa ulaşma ihtimali bulunmakta.

1. antrenman: Binder zirvede, Aleix gerilerde

Şampiyonluk şansı yavaş yavaş mucizelere kalmaya başlayan Espargaro için Cuma sabahı kabus gibiydi, nitekim İspanyol sürücü sadece bir tur atabildikten sonra 8. virajda kendini yerde buldu. 

Geri dönmeyi başaran Espargaro bu sefer de mekanik arıza kurbanı oldu ve kalan sürede 2.01.654'ün ötesine geçememesinin ardından ilk seansı 20. sırada tamamladı.

İlk 15 dakikanın ardından liderlik koltuğundaki isim 2.00.543'lük turu ile Quartararo idi ve bu tur son beş dakikaya kadar zirvede kaldı.

Yamaha sürücüsünün zamanı önce yeni set sert arka lastikle gelen Jorge Martin'in 2.00.105'lik turu ile geçildi, Pramac sürücüsü sonrasında derecesini geliştirerek 1.59.966'ya kadar indi.

Ancak Martin'in liderliği uzun sürmedi, nitekim yeni set yumuşak arka lastikle gelen Marquez iyi bir tur atarak 1.59.623'lük bir derece elde ederek zirvenin yeni sahibi oldu.

Marquez'in liderliği de aynı şekilde kısa sürdü ve yeni set orta lastiklerle gelen KTM sürücüsü Brad Binder 1.59.472 ile seansa son noktayı koydu. İkinci sırada 0.097 saniye gerideki Suzuki sürücüsü Alex Rins, üçüncü sırada ise Marquez yer aldı. 

Şampiyonluk şansı zayıf da olsa devam eden Enea Bastianini dört, Joan Mir beş, son turlarda gerileyen Martin altıncı, Quartararo ise yedinciydi. İlk onu iyi bir seans geçiren Fabio Di Giannantonio, Luca Marini ve Marco Bezzecchi izledi.

Şampiyona lideri Bagnaia ise ancak 11. olabildi.

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 33 South Africa Brad Binder KTM 1'59.479  
2 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'59.576 0.097
3 93 Spain Marc Marquez Honda 1'59.623 0.144
4 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'59.875 0.396
5 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'59.951 0.472
6 89 Spain Jorge Martin Ducati 1'59.966 0.487
7 20 France Fabio Quartararo Yamaha 2'00.543 1.064
8 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 2'00.552 1.073
9 10 Italy Luca Marini Ducati 2'00.733 1.254
10 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 2'00.767 1.288
11 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 2'00.770 1.291
12 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 2'00.771 1.292
13 73 Spain Alex Marquez Honda 2'01.015 1.536
14 43 Australia Jack Miller Ducati 2'01.034 1.555
15 5 France Johann Zarco Ducati 2'01.048 1.569
16 44 Spain Pol Espargaro Honda 2'01.200 1.721
17 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 2'01.247 1.768
18 35 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 2'01.251 1.772
19 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 2'01.328 1.849
20 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 2'01.654 2.175
21 87 Australia Remy Gardner KTM 2'01.704 2.225
22 40 South Africa Darryn Binder Yamaha 2'01.831 2.352
23 25 Spain Raul Fernandez KTM 2'01.831 2.352
24 45 Japan Tetsuta Nagashima Honda 2'02.866 3.387
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2. Antrenman: Yağmurlu seansta lider Crutchlow

Moto2 2. antrenman seansından itibaren etkisini gösteren yağmur, MotoGP seansının neredeyse bir saat ertelenmesine sebep oldu.

Seans başlarken yağmur etkisini kaybetmişti ve kuru bir hat oluşmaya başlamıştı, ancak yine de sürücüler ilk turlarda yağmur lastiklerini tercih ettiler.

Islak zemindeki ilk turların ardından liderlik koltuğunda 2.15.423'lük derecesiyle Franco Morbidelli yer alıyordu. Morbidelli sonrasında derecesini 2.13.226'ya kadar çekmeyi başardı.

Seansın ileri dakikalarında şartlarla birlikte tur zamanları da gelişmeye başladı, sırasıyla Johann Zarco, Crutchlow, Miguel Oliveira, Marquez ve Quartararo'nun liderlik koltuğuna oturduğunu gördük.

Bitime altı dakika kala Marco Bezzecchi kuru zemin lastiklerine geçen ilk sürücü oldu, kendisini Jack Miller, Alex Marquez ve Bagnaia izledi.

Alex Marquez yeni lastikleriyle 2.08.644 gibi iyi bir derece yakalayarak liderliğe yükseldi, ancak Crutchlow 2.08.436 yaparak dereceyi geliştirdi.

Son turunda derecesini 2.05.710'a kadar çeken Crutchlow, böylece seansı lider tamamladı. İkinci sırada 0.9 saniye geride ise Bagnaia yer aldı. 

Üçüncü sırada Miller, dördüncü sırada Alex Marquez, beşinci sırada Zarco, altıncı sırada ise Maverick Vinales bulunmaktaydı.

Kuru zemin lastiklerine geçmeyen Morbidelli yine de iyi bir seans geçirerek yedinci oldu, hemen arkasında ise Joan Mir yer aldı.

Quartararo dokuzuncu sırayı elde ederken, bir diğer zor seans geçiren Aleix Espargaro ise 21. sırada kaldı.

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 2'05.710  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 2'06.610 0.900
3 Spain Alex Marquez Honda 2'06.896 1.186
4 Australia Jack Miller Ducati 2'07.553 1.843
5 France Johann Zarco Ducati 2'08.589 2.879
6 Spain Maverick Viñales Aprilia 2'09.353 3.643
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 2'09.390 3.680
8 Spain Joan Mir Suzuki 2'09.749 4.039
9 France Fabio Quartararo Yamaha 2'09.753 4.043
10 Italy Luca Marini Ducati 2'09.825 4.115
11 Portugal Miguel Oliveira KTM 2'09.898 4.188
12 Spain Alex Rins Suzuki 2'09.960 4.250
13 Italy Marco Bezzecchi Ducati 2'09.992 4.282
14 Spain Raul Fernandez KTM 2'10.392 4.682
15 Spain Marc Marquez Honda 2'10.411 4.701
16 South Africa Brad Binder KTM 2'10.485 4.775
17 Spain Jorge Martin Ducati 2'10.572 4.862
18 Australia Remy Gardner KTM 2'10.592 4.882
19 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 2'10.604 4.894
20 Japan Tetsuta Nagashima Honda 2'10.639 4.929
21 Spain Aleix Espargaro Aprilia 2'11.433 5.723
22 Italy Enea Bastianini Ducati 2'11.568 5.858
  Spain Pol Espargaro Honda 2'12.414 6.704
  South Africa Darryn Binder Yamaha 2'12.878 7.168
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