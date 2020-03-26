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MotoGP / Son dakika

Mailler: "Zorunlu arada kilo almak çok kolay"

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Mailler: "Zorunlu arada kilo almak çok kolay"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Mar 2020 06:27

Jack Miller, Coronavirüs nedeniyle verilen aradaki kilo almanın çok kolay olduğunu ve buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Pramac Ducati sürücüsü, MotoGP sezonunun başlangıcının ertelendiğini duyduktan sonra ülkesinde bulunan Queensland'e döndü.

Şimdi ailesiyle Townsville'de kalan Miller, sezon öncesi antrenmanlarına devam edebilmek için Avustralya'nın kuzeydoğusundaki sonbahar hava koşullarını kullanma şansı yakaladı.

Geçmişte kilo vermek için mücadele ettiği göz önüne alındığında bunun önemli olduğunu söylüyor.

"Yalan söylemeyeceğim, hedefleyeceğiniz belirli bir zamanınız veya tarihiniz olmadığında, sizin motivasyon seviyelerinizi test ediyor."

"Kış aylarını formda kalmak, hazırlanmak için harcadım, test yaptım ve sonra her şey durdu. Arafta sıkışıp kalmış gibi hissediyorsun."

"Antrenman programım değişmedi. Avustralya'da bisiklet sürüyorum ve her gün konuşuyorum. Sabahları erken kalkıp, programa girmeye çalışıyorum."

"Burada işler kolay, çünkü hava sıcak ve bu kesinlikle yardımcı oluyor."

"Motivasyonunuzu kaybetmek, biraz daha az antrenman yapmak ve istemediğiniz kadar kilo almak kolay olurdu. Bu kesinlikle kaçınmaya çalıştığım bir şeydi, çünkü geçmişte kilo vermek için mücadele ettim."

"Sürücülüğümün bu yönü üzerinde çok çalıştım, bu yüzden ipleri elimde tutacağım. Böylece daha sonra üst seviyeye yakın olmak için daha fazla zorlamak zorunda kalmayacağım."

Miller antrenmana ek olarak zamanını bisiklette geçirdiğini ve motokros yaptığını söyledi.

"Son birkaç hafta yaklaşık 10 yıldır Avustralya'da geçirdiğim en fazla zaman ve tüm bunlara ek olarak evde olmak gerçekten güzel."

"Daha iyi nedenlerden ötürü olmasını istiyorsunuz ve sürüş yapmamak berbat bir şey, ama kesinlikle bunun dışında olumlu görünüyor."

"Oldukça sakin kaldım ve kendimi meşgul etmek için kulübedeki bazı bisikletlerle uğraşıyordum."

Coronavirüs pandemisi'nin son derece yüksek olduğu İtalya'daki Pramac takımı ile temas kurduğunu da sözlerine ekledi.

“Takım patronu Paulo Campinoti ve takım şefimle hepsinin iyi olduğundan emin olmak için konuştum."

"İtalya, tüm bunlardan en çok etkilenen ülkelerden birisi oldu ve bu yüzden takımımı düşünmemek zor. İtalya'daki durum kesinlikle iyi görünmüyor.

"Avustralya'daki tecrit edilmek bize şimdiye kadar yardımcı oldu ve duyduğumuz pek çok yer kadar kötü olmamamızı umuyorum."

Yarışamadığı için hayal kırıklığı yaşayan Miller, dünyadaki MotoGP taraftarlarını da anladığını dile getirdi.

"Pek çok yerde MotoGP'yi seven çok fazla insan var ve bunu özleyecekler."

"Sporu sevenler için -ben de sporu sevdiğim için kendimi bu kategoriye koyuyorum- çok fazla keyif aldığınız şeyler bittiğinde durum zorlaşıyor. İnanın bana durumu biliyorum. Berbat bir şey, ama geri döneceğiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Pramac Racing
Editör Andrew van Leeuwen

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