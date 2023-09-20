Macaristan, MotoGP takvimine giriş yapmaya hazırlanıyor

Son birkaç yıldır yeni pazarlara açılmaya çalışan Dorna, bu amaçla Endonezya ve Hindistan gibi motosiklet kültürünün yüksek olduğu ülkeleri takvime kattı.

Dorna normalde Kazakistan ve Finlandiya gibi ülkelerle de anlaşma sağlamıştı, ancak pist kaynaklı sorunlar yüzünden bu ülkelerde planlanan yarışlar gerçekleşemedi.

Yine de genişleme planlarına tam gaz devam eden Dorna'nın son hedefi Macaristan idi, taraflar yaklaşık bir yıldır görüşmeleri sürdürmekteydi.

Neyse ki uzun bir sürece rağmen görüşmeler olumlu sonuçlandı, böylece MotoGP 2025 sezonundan itibaren Macaristan'da yarışmak için ilk önemli adımı attı.

Efsane pistlerden Hungaroring'de düzenlenmesi beklenen yarış 2025 sezonundan itibaren MotoGP takviminde yer alacak.

Dahası, yeni inşa edilen Balaton Park pisti de gelecek sezondan itibaren World Superbike takviminde yer alacak!

Dorna tarafından yapılan açıklamada, "MotoGP'nin Macaristan'a dönüşü düşündüğünüzden daha yakın olabilir!"

"Dorna Sports ve Macaristan Hareketlilik Geliştirme Ajansı (HUMDA) arasındaki işbirliği devam etmektedir."

"Dorna ve HUMDA, hem MotoGP hem de WorldSBK'yı yakında Macaristan'a geri getirmek için Hungaroring ve yeni Balaton Park Pisti'nin homologasyonu üzerinde birlikte çalışıyor.

"Amaç, Balaton Park'ı 2024 WorldSBK takvimine dahil etmek ve Hungaroring'i 2025 MotoGP takvimine dahil etmek." ifadeleri yer aldı.