Luca Marini, 2024 için Honda ile görüşmelere başladı

Malezya Grand Prix'si sırasında Honda takım patronu Alberto Puig DAZN'a yaptığı açıklamada, sekiz kez dünya şampiyonu Marquez'den boşalan Honda fabrika koltuğuna oturmaya aday üç sürücü olduğunu söylemişti.

Bu isimler Gresini'den ayrılacak Fabio Di Giannantonio, eski Honda sürücüsü Pol Espargaro ve VR46 Ducati'den Marini'ydi.

Espargaro Cuma günü Sepang'da basına yaptığı açıklamada Puig ile görüşmeler yaptığını ancak gelecek sezon test sürücüsü olarak KTM'de kalmaya karar verdiğini söyledi.

Motorsport.com'un öğrendiği bilgilere göre, Marini'nin menajeri Gianluca Falcioni ile Puig arasındaki temaslar, cumartesi günü yoğunlaştı.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team

İspanyol menajer ile Malezya'ya giden Honda yetkilileri arasında cumartesi günü önemli görüşmeler yapıldı.

Cuma günü konuşan Marini, 2024 için VR46 ile sözleşmesi olmasına rağmen Honda'ya katılmanın cazip olabileceğini söylemişti.

VR46 takım patronu Uccio Salucci ise Maraini ile ilgili bir soru üzerine, "Bizimle kalmasını tercih ederim ama ayrılırsa da mutlu olurum çünkü Akademi'nin amacı gençlerimizin fabrika takımlarına ulaşmalarına yardım etmek." demişti.

Motorsport.com, 18 yaşındaki Moto2 yıldızı Fermin Aldeguer'in Marini'den boşalacak VR46 koltuğu için favori haline geldiğini de öğrendi.

Görünüşe bakılırsa cumartesi günü Aldeguer ile VR46 takım patronları arasında ilk temas kuruldu.