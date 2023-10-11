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Lorenzo'ya göre tarihin en iyisi Marquez: "O, farklı bir seviyede"

MotoGP'de tarihin en iyisini kim? diye sorulunca akıllara ister istemez iki isim geliyor: Marc Marquez ve Valentino Rossi. Bu soruya yanıt verebilecek belki de en iyi isim ise MotoGP efsanesi Jorge Lorenzo. Zira kendisi, başarılı kariyerinde hem Rossi hem de Marquez'le takım arkadaşı oldu ve yıllar boyunca bu iki efsaneyle lastik lastiğe yarıştı ve Lorenzo'ya göre, MotoGP motosiklet sürmüş en yetenekli isim Marc Marquez.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Marc Marquez, Repsol Honda Team, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team

Neredeyse her spor dalında, o dalda tarihin gelmiş geçmiş en iyisinin kim olduğu konusunda tartışmalar vardır.

Tenis, futbol, basketbol ya da Formula 1... Milyonların takip ettiği bu sporların hepsinde 2 ya da 3 isim "tarihin en iyisi" tartışmasında sürekli olarak karşılaştırılır ve tarihte bu sporu icra etmiş en iyi ismin kim olduğu, izleyiciler tarafından tartışılır.

Elbette MotoGP'de de durum bundan pek farksız değil ve "motosiklet yarışlarının premier sınıfında tarihin en iyisi kim?" diye sorulduğunda akıllara iki isim geliyor: Marc Marquez ve Valentino Rossi. 

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Bu soruya yanıt verebilecek belki de en iyi isim ise MotoGP efsanesi Jorge Lorenzo. Zira kendisi, başarılı kariyerinde hem Rossi hem de Marquez'le takım arkadaşı oldu ve yıllar boyunca bu iki efsaneyle lastik lastiğe yarıştı. 

Şans o ki Hindistan GP'sinin öncesinde yapılan bir programda Lorenzo'ya "Rossi mi Marquez mi?" sorusu yönetildi. 

Lorenzo birkaç saniye sonra düşünmesinin ardından yanıtını verdi ve kendisine göre Marquez'in tarihin en iyisi olduğunu söyledi. 

5 kez şampiyon sürücü, "İki tane harika şampiyon hakkında konuşuyoruz, MotoGP tarihindeki en iyi iki şampiyon."

"Eğer karizma ve zeka açısından bakarsak Valentino Rossi tarihin en iyisi derdim ama saf yetenek, performans, hız ve agresifliğe bakacak olursak Marquez başka bir seviyede."

"İkisi arasında tercih yapmak zor ama ben Marquez'i seçerim." yorumlarında bulundu. 

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Honda, Marc Marquez'in yeri için Oliveira'yı düşünüyor!

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