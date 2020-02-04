Lorenzo: "Yamaha, sürüş tarzım için ideal olmaya devam ediyor"

Lorenzo, dokuz yıl boyunca Yamaha için yarıştı ve bu süreçte üç şampiyonluk kazandı. Daha sonra Ducati'ye ve ardından da Honda'ya geçti.

Honda'da RC213V motosikletine adapte olmakta zorlanan Lorenzo, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle yavaş kaldı ve geçen sezonun sonunda emekli oldu. Yamaha kendisine test sürücülüğü teklif etti ve İspanyol sürücü şimdi eski takımına dönmüş durumda.

Lorenzo, bugünkü Shakedown testinde üç yıl aradan sonra ilk kez Yamaha M1'i sürdü.

Lorenzo, "Uzun zamandır beklenen bir gündü. Birkaç şeyi anlama konusunda gergindim. Mesela motosikletin üç yıl içinde çok fazla değişip değişmediği, bazı güçlerini kaybedip kaybetmediği... Ama gördüğüm kadarıyla motosikletin özellikleri aynıydı."

"Gelecekte bunları geliştirmek için zaten analiz ettiğimiz pek çok güçlü yanı ve bazı zayıflıkları var."

"Hemen motosikletin yumuşak ve pürüzsüz olduğunu gördüm. Sürücüden fiziksel olarak çok fazla şey istemiyor. Sürüş tarzım için idealdi ve yine öyle." dedi.

Lorenzo, günü 46 turla tamamladı ve KTM sürücüsü Pol Espargaro'nun bir saniye gerisinde kaldı.

"Üç ay sonra ilk kez motosiklete bindim ve bu uzun bir süre. Bu yüzden yavaş başlamak zorunda kaldım ama sürekli iyileştim."

"Sonunda liderin bir saniye gerisindeydik. İlk gün olması ve çok az tur atmamla beraber kabul edilebilir bir tur zamanı."

"Mutluyum, takım harika, motosiklet yine çok rekabetçi ve eminim ki herkesin çabasıyla bunu daha da geliştireceğiz."