Lorenzo: "Yamaha, MotoGP test azlığı sebebiyle beni harcamıyor"

Fabrika Honda takımı ile geçirdiği 2019 sezonu sonrasında Lorenzo, yarışlardan emekli olduğunu açıklamıştı ancak İspanyol pilot kış sezonunda Yamaha'nın resmi test pilotu oldu.

Lorenzo, 2020'de M1 ile sadece iki test günü geçirdi ve üçüncü gününe ise, MotoGP'nin Çarşamba günü Algarve pistinde yapacağı ilk testinde çıkacak.

Geçtiğimiz ay Valentino Rossi ve Fabio Quartararo'nun, Lorenzo'nun bu sene yaptığı test sayısını eleştirmesinin ardından Japonya merkezli Yamaha, Lorenzo ile herhangi bir test yapamamasını, COVID-19 pandemisi nedeniyle Avrupa'ya gidememesine bağladı.

Lorenzo, motosiklet üzerinde vakit geçirememesinin nedeninin COVID-19 pandemisi olduğunu ve Yamaha'nın, kendi potansiyelini tamamıyla kullanmamasını düşünmenin "mantıklı olmadığını" söyledi.

Yamaha'nın kendisini harcayıp harcamadığı sorulduğunda Lorenzo şunları söyledi: "Onların olabildiğince fazla test yapmış olduklarına inanmak istiyorum, inanıyorum da. Ancak COVID'in yarattığı koşullar buna izin vermedi."

"Tabii ki de COVID olmasaydı, planlandığı gibi 15-16 gün test yapabilirdik."

"Ancak hayır, onların beni özellikle test sürücüsü olarak harcadıklarını düşünmüyorum çünkü ekonomik olarak duruma bakarsak fabrika, teste daha çok para harcıyor."

"Böyle düşünmek pek de mantıklı değil. Takımın daha çok test yapamamasının tamamıyla COVID ile alakalı olduğuna inanıyorum."

Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing's Yamaha Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Lorenzo, Şubat ayında Sepang'da yapılan shakedown'da ve ilk sezon öncesi testlerde, iki gün boyunca 2019 Yamaha'yı sürmüştü.

Bu hafta yapılacak Algarve testlerinde ise Lorenzo'nun ilk defa 2020 M1'i kullanması bekleniyordu, ancak Yamaha motosikleti testlere yetiştiremedi ve Lorenzo, bir kez daha geçen senenin motosikleti ile piste çıkacak.

Salı günkü açıklamalarında Lorenzo şunları söyledi: "Birkaç hafta önce Massimo (Meregalli, Yamaha takım yöneticisi) ile konuştum ve buraya yüksek ihtimalle 2020 motosikleti ile geleceklerini söyledi."

"Garaja girdiğimde ise karşıma 2019 motosikleti çıktı ve bana, 2020 motosikletini tamamlamaya zamanlarının yetmediğini söylediler."

"Buraya getirmek için hazır değillerdi. Resmi motosikletler ile aynı motosiklete sahip olmamak üzücü, ancak yeni motosikletleri getirmek için ellerinden geleni yaptılar ve getiremediler."

"Bu yüzden elimizdekini kullanmamız gerekecek."

Altı üreticinin test sürücülerinin yanında, an itibariyle gridde yer alan 13 sürücü de, yollarda kullanılan superbike motosikletleri ile Portekiz'de yapılacak sezonun son yarışına kendilerini hazırlamak ve pisti tanımak amacıyla Çarşamba günü Algarve Pisti'nde sürüş yapacaklar.