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MotoGP / Röportaj

Lorenzo: "Yamaha anlaşması seçeneklerden birisi"

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Lorenzo: "Yamaha anlaşması seçeneklerden birisi"
Ekleyen:
, Motorsport.com Switzerland
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Oca 2020 07:18

İspanyol sürücü, Motosan ile yaptığı röportajda, 2020 yılında Yamaha'nın test sürücüsü olabileceğini doğruladı.

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
Jorge Lorenzo e Alex Crivillé
Jorge Lorenzo e Alex Crivillé

Motorsport.com geçtiğimiz haftalarda eski MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo'nun Yamaha'nın test sürücüsü olabileceğini öğrenmişti.

Valentino Rossi de geçtiğimiz haftalarda verdiği demeçte İspanyol sürücünün çok büyük bir yeteneğe sahip olduğunu ve bu kararı desteklediğini söylemişti.

Lorenzo son iki yıldır Ducati ve Honda gibi, şu anda MotoGP'de güçlü performans gösteren iki motosiklet sürdü ve bu nedenle edindiği bilgiler Yamaha için son derece kritik olabilir.

Motosan.es'e konuşan Lorenzo, bunun seçenekleri arasında yer aldığını kabul etti.

Lorenzo, "Sakatlıklarla birlikte geride kalan 1.5 yıl kesinlikle kariyerimin en kötü 1.5 yılı oldu."

"Tüm bu sakatlıklar performansımı önemli ölçüde etkiledi. Tüm sorunlara rağmen takımın bana her zaman destek verdiğini kabul etmem gerekiyor."

"Yamaha'ya geçiş masanın üzerindeki seçeneklerden birisi. Şu anda daha fazla zamanım var ve son 18 yılda yapamadığım şeyleri yapmak istiyorum." dedi.

Lorenzo son olarak kariyeri ve eski takım arkadaşı Marc Marquez hakkında şöyle konuştu: "Pedrosa ve Dovizioso ile savaştım, MotoGP'de yenilmesi en zor olanlarla, her biri benzersiz yeteneğe sahip olan Rossi, Stoner ve Marquez'le mücadele ettim."

"Marc en büyük yeteneklerden birisi ve her zaman kazanmak istiyor. Ancak bu, MotoGP gibi riskli bir sporda onun için bir kusur haline gelebilir."

"Giacomo Agostini'yi yakalayabilir. Ama Agostini'nin, aynı hafta sonu birden fazla kategoride yarışmaya izin verilen bir dönemde yarıştığı göz önüne alındığında bunu karşılaştırmanın faydalı olacağını sanmıyorum."

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