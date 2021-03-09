Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı

Jorge Lorenzo, geçen yıl Yamaha'nın test sürücülüğünü yapmıştı ve Yamaha, bu yıl İspanyol sürücü yerine Cal Crutchlow'u getirmişti.

Üç kez dünya şampiyonu Lorenzo, Crutchlow'un Yamaha test sürücüsü olarak açıklanmasının ardından bunun "altını bronzla değiştirmek gibi olduğunu" söylemiş ve Crutchlow'un sürekli kaza yaptığını dile getirmişti.

Crutchlow bu yorumlardan pek etkilenmedi ve Lorenzo'nun iyi bir sürücü olmasının, iyi bir test sürücüsü olacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Crutchlow, geçen hafta sonu gerçekleştirilen testle birlikte piste çıktı ve sürüş yaparken kaza yaptı. MotoGP, Instagram hesabından o anların görüntüsünü paylaşırken, Lorenzo bu paylaşımın altına "Söylemiştim" yorumunu yaptı.

Aleix Espargaro, bu yorumdan memnun kalmadı ve Crutchlow'a destek veren bir tweet atarak, iyi bir insanı bir şampiyona tercih edeceğini söyledi.

Lorenzo bu yorum üzerine sinirlendi ve kendisinin hem iyi bir insan hem de bir şampiyon olduğunu ima ederek İspanyol sürücüye yanıt verdi.

Sonrasında Lorenzo'nun açtığı "Testleri yorumlamamı istiyor musunuz?" anketi sonuçlandı ve taraftarların cevabı "hayır" oldu.

Espargaro bu sonuçları retweet etti ve gülen emojiler koydu.

Lorenzo bunun üzerine Espargaro'nun MotoGP istatistiklerinin görüntüsünü aldı ve henüz tek bir yarış dahi kazanamamasıyla dalga geçti.