MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
155 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
190 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
211 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
232 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"
MotoGP / Son dakika

Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı

Ekleyen:
, Editör

Eski MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo ve MotoGP sürücüsü Aleix Espargaro arasında sosyal medya üzerinden bir atışma yaşandı.

Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı

Jorge Lorenzo, geçen yıl Yamaha'nın test sürücülüğünü yapmıştı ve Yamaha, bu yıl İspanyol sürücü yerine Cal Crutchlow'u getirmişti.

Üç kez  dünya şampiyonu Lorenzo, Crutchlow'un Yamaha test sürücüsü olarak açıklanmasının ardından bunun "altını bronzla değiştirmek gibi olduğunu" söylemiş ve Crutchlow'un sürekli kaza yaptığını dile getirmişti.

Crutchlow bu yorumlardan pek etkilenmedi ve Lorenzo'nun iyi bir sürücü olmasının, iyi bir test sürücüsü olacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Crutchlow, geçen hafta sonu gerçekleştirilen testle birlikte piste çıktı ve sürüş yaparken kaza yaptı. MotoGP, Instagram hesabından o anların görüntüsünü paylaşırken, Lorenzo bu paylaşımın altına "Söylemiştim" yorumunu yaptı.

Aleix Espargaro, bu yorumdan memnun kalmadı ve Crutchlow'a destek veren bir tweet atarak, iyi bir insanı bir şampiyona tercih edeceğini söyledi.

 

Lorenzo bu yorum üzerine sinirlendi ve kendisinin hem iyi bir insan hem de bir şampiyon olduğunu ima ederek İspanyol sürücüye yanıt verdi. 

 

Sonrasında Lorenzo'nun açtığı "Testleri yorumlamamı istiyor musunuz?" anketi sonuçlandı ve taraftarların cevabı "hayır" oldu.

Espargaro bu sonuçları retweet etti ve gülen emojiler koydu.

 

Lorenzo bunun üzerine Espargaro'nun MotoGP istatistiklerinin görüntüsünü aldı ve henüz tek bir yarış dahi kazanamamasıyla dalga geçti.

 
paylaşım
yorumlar
Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"

Önceki haber

Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

8s
2
Formula 1

2021 F1 testleri öncesinde takımları bekleyen büyük belirsizlik

14s
3
Formula 1

F1, 2021 itibariyle tek kullanımlık plastik şişeleri kullanmayacak

14s
4
Formula 1

Aston Martin, 2021 F1 sezonunda kullanılacak güvenlik ve tıbbi aracını tanıttı!

1g
5
Formula 1

Ferrari yeni aracını perşembe günü piste çıkaracak

18s
Son Haberler
Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı
MOTOGP

Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı

34dk
Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"
MOTOGP

Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"

16s
Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı
MOTOGP

Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı

22s
Espargaro: "Honda MotoGP motosikletinin limitlerini bilmemek çok stresli"
MOTOGP

Espargaro: "Honda MotoGP motosikletinin limitlerini bilmemek çok stresli"

23s
MotoGP testlerinin ikinci gününde Quartararo, Miller'ın önünde lider
MOTOGP

MotoGP testlerinin ikinci gününde Quartararo, Miller'ın önünde lider

7 Mar 2021
Son Videolar
Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor 04:31
MotoGP
19s

Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı? 09:49
MotoGP
1 Mar 2021

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı?

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı 00:00
MotoGP
1 Mar 2021

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı 00:33
MotoGP
26 Şub 2021

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı 07:32
MotoGP
24 Şub 2021

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Bahreyn testlerinin basın toplantısı programı belli oldu
Formula 1 / Son dakika

Bahreyn testlerinin basın toplantısı programı belli oldu

F1, sprint yarışı fikrine rağmen "sporun DNA'sını" koruyacak
Formula 1 / Son dakika

F1, sprint yarışı fikrine rağmen "sporun DNA'sını" koruyacak

Williams, Bahreyn test programını açıkladı
Formula 1 / Son dakika

Williams, Bahreyn test programını açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"

Aston Martin, 2021 F1 sezonunda kullanılacak güvenlik ve tıbbi aracını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 F1 sezonunda kullanılacak güvenlik ve tıbbi aracını tanıttı!

2021 F1 testleri öncesinde takımları bekleyen büyük belirsizlik
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 testleri öncesinde takımları bekleyen büyük belirsizlik

Hamilton'ın Mercedes'teki kaderi Monako GP'ye kadar belli olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın Mercedes'teki kaderi Monako GP'ye kadar belli olacak

Perez, Pemex'e dava açtı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Pemex'e dava açtı

Ferrari yeni aracını perşembe günü piste çıkaracak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari yeni aracını perşembe günü piste çıkaracak

Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı
MotoGP MotoGP / Son dakika

Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı

Son Haberler

Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Lorenzo ve Espargaro, sosyal medya üzerinden birbirleriyle atıştı

Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"

Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı
MOTOGP MotoGP / Haberler

Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı

Espargaro: "Honda MotoGP motosikletinin limitlerini bilmemek çok stresli"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Espargaro: "Honda MotoGP motosikletinin limitlerini bilmemek çok stresli"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.