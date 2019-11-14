MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Valencia GP / Son dakika

Lorenzo, Valencia'da emekliliğini açıklamaya hazırlanıyor!

paylaşım
yorumlar
Lorenzo, Valencia'da emekliliğini açıklamaya hazırlanıyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Kas 2019 09:53

Üç kez MotoGP şampiyonu Jorge Lorenzo, perşembe günü Valencia'da motor sporlarından emekli olacağını açıklayacak gibi görünüyor.

Serinin organizatörü Dorna, perşembe sabahı yaptığı açıklamada bugün Valencia'da yerel saatle 3'te Lorenzo ve Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta'nın katılımıyla bir basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Benzer basın toplantısında geçen yıl Dani Pedrosa, Honda'dan ayrıldığını ve MotoGP'den emekli olduğunu duyurmuş.

Lorenzo'nun Honda ile 2021 için sözleşmesi bulunuyor ancak bu yıl sakatlığı yüzünden uzun süre yarışamadı ve katıldığı yarışlarda da beklentilerin çok uzağında kalınca emekli olacağı söylentileri çıktı.

Yamaha'dan ayrılmasının ardından Ducati'ye geçen Lorenzo, İtalyan üreticinin motosikletine alışmakta zorlandı ve sakatlıklar peşini bırakmadı.

Bu yıl Honda'ya geçen Lorenzo, RC213'V'ye alışmakta zorlandı ve önce Ducati'ye geri döneceği, sonra da emekli olacağı iddia edildi.

Lorenzo emekliliğini açıklarsa Honda'daki koltuğu için en muhtemel aday Takaaki Nakagami yerine son üç yarışa katılan Johann Zarco olacak.

Fransız sürücü, Honda ile çıktığı ilk yarışı Lorenzo'nun önünde bitirirken, Malezya'da ilk onda giderken Joan Mir'in temasıyla yarış dışı kalmıştı.

Sonraki haber
Marquez: "Lorenzo bir çözüm bulmalı"

Önceki haber

Marquez: "Lorenzo bir çözüm bulmalı"

Sonraki haber

Resmi: Lorenzo sezon sonunda emekli oluyor!

Resmi: Lorenzo sezon sonunda emekli oluyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Pilotlar Jorge Lorenzo Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

19dk
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3s
4
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

3s
5
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

1s

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı
MGP

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor
MGP

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın
MGP

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler
MGP

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"
MGP

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.