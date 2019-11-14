Lorenzo, Valencia'da emekliliğini açıklamaya hazırlanıyor!

Serinin organizatörü Dorna, perşembe sabahı yaptığı açıklamada bugün Valencia'da yerel saatle 3'te Lorenzo ve Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta'nın katılımıyla bir basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Benzer basın toplantısında geçen yıl Dani Pedrosa, Honda'dan ayrıldığını ve MotoGP'den emekli olduğunu duyurmuş.

Lorenzo'nun Honda ile 2021 için sözleşmesi bulunuyor ancak bu yıl sakatlığı yüzünden uzun süre yarışamadı ve katıldığı yarışlarda da beklentilerin çok uzağında kalınca emekli olacağı söylentileri çıktı.

Yamaha'dan ayrılmasının ardından Ducati'ye geçen Lorenzo, İtalyan üreticinin motosikletine alışmakta zorlandı ve sakatlıklar peşini bırakmadı.

Bu yıl Honda'ya geçen Lorenzo, RC213'V'ye alışmakta zorlandı ve önce Ducati'ye geri döneceği, sonra da emekli olacağı iddia edildi.

Lorenzo emekliliğini açıklarsa Honda'daki koltuğu için en muhtemel aday Takaaki Nakagami yerine son üç yarışa katılan Johann Zarco olacak.

Fransız sürücü, Honda ile çıktığı ilk yarışı Lorenzo'nun önünde bitirirken, Malezya'da ilk onda giderken Joan Mir'in temasıyla yarış dışı kalmıştı.