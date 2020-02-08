Lorenzo, Sepang testinin son gününde piste çıkacak

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalonya GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
116 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
130 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
137 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
Biletler
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
151 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
179 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
200 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
01 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
249 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
257 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
263 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
277 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Sepang Şubat Testi / Son dakika

Lorenzo, Sepang testinin son gününde piste çıkacak

paylaşım
yorumlar
Lorenzo, Sepang testinin son gününde piste çıkacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Şub 2020 14:38

Yeni Yamaha test sürücüsü Jorge Lorenzo’nun, Sepang’daki resmi sezon öncesi testlerinin son gününde piste çıkacağı doğrulandı.

Takım patronu Lin Jarvis, motogp.com’a yaptığı açıklamada, Lorenzo’nun pazar günü piste çıkacağını söyledi.

Jarvis, “Temelde, yarın tekrar sürüş yapmasını bekliyoruz, planımız bu şekilde. Dürüst olmak gerekirse, Jorge’nin buradaki işi bizim motosikletimizi test etmek değil, onu hızlandırmak ve rahat hissettirmek için motosikletimizi sürmek.”

“Jorge, üç senedir Yamaha sürmedi. Bu yüzden motosikletimizde rahat hissetmesini istiyoruz. Gerçek test işi muhtemelen Nisan ayında başlayacak.” şeklinde konuştu.

Lorenzo, salı günü shakedown testinde 8. en hızlı zamanı elde etmiş ve 46 tur tamamlamıştı. Lider Pol Espargaro’nun ise yaklaşık 1 saniye gerisinde kalmıştı.

Valentino Rossi de Lorenzo’dan yararlı geri bildirimler aldığını ve İspanyol sürücünün daha fazla katkıda bulunmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Cumartesi günkü sürüşlerin ardından konuşan Rossi, “Bu günlerde çokça konuşuyoruz, birlikte çalışıyoruz ve motosiklet hakkında oldukça ilginç şeyler söyledi. Pistte olması çok önemli, çünkü motosikleti geliştirmemize yardım edebileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

İlgili haberler:

Sonraki haber
Sepang testi 2.gün: Quartararo yine en hızlısı, Marquez kaza yaptı!

Önceki haber

Sepang testi 2.gün: Quartararo yine en hızlısı, Marquez kaza yaptı!

Sonraki haber

Crutchlow: "Yeni Honda virajlarda daha kötü olabilir"

Crutchlow: "Yeni Honda virajlarda daha kötü olabilir"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Sepang Şubat Testi
Pilotlar Jorge Lorenzo Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Katar GP

Katar GP

5 Mar - 8 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: “McLaren’in, kendi hatalarını bulması için Honda’yı bırakması gerekiyordu”

2s
2
Formula 1

Binotto: "Formula 1'deki rekabet seviyesi hiç bu kadar yüksek olmamıştı"

3s
3
SUPERBIKE

Kawasaki, 2020 Superbike motosikletini tanıttı

4
Formula 1

Montoya: "Triple Crown umrumda değil"

5
MotoGP

Espargaro: "Yeni Aprilia inanılmaz"

Son Videolar

2020 MotoGP Ducati Tanıtımı 00:00
MotoGP

2020 MotoGP Ducati Tanıtımı

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

Son Haberler

Crutchlow: "Yeni Honda virajlarda daha kötü olabilir"
MGP

Crutchlow: "Yeni Honda virajlarda daha kötü olabilir"

Lorenzo, Sepang testinin son gününde piste çıkacak
MGP

Lorenzo, Sepang testinin son gününde piste çıkacak

Sepang testi 2.gün: Quartararo yine en hızlısı, Marquez kaza yaptı!
MGP

Sepang testi 2.gün: Quartararo yine en hızlısı, Marquez kaza yaptı!

Zarco, Ducati ile daha hızlı olmayı umuyormuş
MGP

Zarco, Ducati ile daha hızlı olmayı umuyormuş

Espargaro: "Yeni Aprilia inanılmaz"
MGP

Espargaro: "Yeni Aprilia inanılmaz"

Program

MotoGP
  • MotoGP
  • Formula 1
Biletler
Sağlayan
5 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
14 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.