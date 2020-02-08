Lorenzo, Sepang testinin son gününde piste çıkacak

Takım patronu Lin Jarvis, motogp.com’a yaptığı açıklamada, Lorenzo’nun pazar günü piste çıkacağını söyledi.

Jarvis, “Temelde, yarın tekrar sürüş yapmasını bekliyoruz, planımız bu şekilde. Dürüst olmak gerekirse, Jorge’nin buradaki işi bizim motosikletimizi test etmek değil, onu hızlandırmak ve rahat hissettirmek için motosikletimizi sürmek.”

“Jorge, üç senedir Yamaha sürmedi. Bu yüzden motosikletimizde rahat hissetmesini istiyoruz. Gerçek test işi muhtemelen Nisan ayında başlayacak.” şeklinde konuştu.

Lorenzo, salı günü shakedown testinde 8. en hızlı zamanı elde etmiş ve 46 tur tamamlamıştı. Lider Pol Espargaro’nun ise yaklaşık 1 saniye gerisinde kalmıştı.

Valentino Rossi de Lorenzo’dan yararlı geri bildirimler aldığını ve İspanyol sürücünün daha fazla katkıda bulunmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Cumartesi günkü sürüşlerin ardından konuşan Rossi, “Bu günlerde çokça konuşuyoruz, birlikte çalışıyoruz ve motosiklet hakkında oldukça ilginç şeyler söyledi. Pistte olması çok önemli, çünkü motosikleti geliştirmemize yardım edebileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.