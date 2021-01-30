Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"

Rossi, 2004-2010 ve 2013-2020 yılları arasında tam 15 sezonu Yamaha fabrika takımı için mücadele etti ve 2020 yılının ardından koltuğunu Fransız Fabio Quartararo'ya kaybetti.

İtalyan sürücü emekli olmak yerine fabrika takımının desteğiyle beraber geçen yıl hem Quartararo hem de Franco Morbidelli'nin birden fazla yarış kazandığı Petronas SRT ekibine geçmeyi tercih etti.

Rossi, yeni anlaşma kapsamında 2021'de fabrika destekli bir sürücü olarak kalmaya devam edecek, ancak Nastro Azzurro Honda takımıyla geçirdiği 2001 yılından sonra ilk kez bir uydu takımı için yarışmış olacak.

Sky Italia'ya konuşan İtalyan sürücünün eski takım arkadaşı Lorenzo, Yamaha'nın Rossi'yi fabrika ekibinden gönderme kararına "şaşırdığını" kabul ediyor, ancak İtalyan sürücü için durumun değişeceğini düşünmüyor.

2019'un sonunda MotoGP'den emekliye ayrılan Lorenzo, "Yamaha'nın Rossi'yi Petronas gibi bir uydu takımında yarıştırma kararına çok şaşırdım, bunu asla hayal edemezdim."

"Ancak onun için işlerin çok da değişmediğini ve iyi bir iş çıkartacağını düşünüyorum."

"Quartararo ve Morbidelli'nin harika sonuçlar elde ettiğini gördük, motosiklet rekabetçi ve sonunda Yamaha da herkes gibi yapmalı: geleceğe bakmalı."

"2008'de onlarla yarışmaya başladığım vakit, Valentino'nun ayrılmasına karşılık bir B planı bulmak zorunda kaldılar ve benim gibi genç bir sürücüyü seçtiler."

"Şimdi de Quartararo'yu seçmek mantıklıydı." dedi.

Son olarak Yamaha'nın test sürücülüğünü yapan Lorenzo, gelecekte sürücü menajeri olabileceğini dile getirdi.

Lorenzo, "Gelecek için pek çok fikrim var. Bunlar MotoGP'de yarışmaktan daha az stresli olsa bile yine de heyecan verici şeyler."

"Mesela bir TV yorumculuğu olabilir. Ayrıca sahip olduğum deneyimi menajer olarak bir genç sürücü için kullanma seçeneğini de göz ardı etmiyorum." dedi.