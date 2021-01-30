Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"

paylaşım
yorumlar
Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: German Garcia Casanovs
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Üç kez MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo, Valentino Rossi'nin 2021'de Petronas SRT Yamaha uydu takımında yarışacağını "asla hayal edemediğini" söyledi.

Rossi, 2004-2010 ve 2013-2020 yılları arasında tam 15 sezonu Yamaha fabrika takımı için mücadele etti ve 2020 yılının ardından koltuğunu Fransız Fabio Quartararo'ya kaybetti.

İtalyan sürücü emekli olmak yerine fabrika takımının desteğiyle beraber geçen yıl hem Quartararo hem de Franco Morbidelli'nin birden fazla yarış kazandığı Petronas SRT ekibine geçmeyi tercih etti.

Rossi, yeni anlaşma kapsamında 2021'de fabrika destekli bir sürücü olarak kalmaya devam edecek, ancak Nastro Azzurro Honda takımıyla geçirdiği 2001 yılından sonra ilk kez bir uydu takımı için yarışmış olacak.

Sky Italia'ya konuşan İtalyan sürücünün eski takım arkadaşı Lorenzo, Yamaha'nın Rossi'yi fabrika ekibinden gönderme kararına "şaşırdığını" kabul ediyor, ancak İtalyan sürücü için durumun değişeceğini düşünmüyor.

2019'un sonunda MotoGP'den emekliye ayrılan Lorenzo, "Yamaha'nın Rossi'yi Petronas gibi bir uydu takımında yarıştırma kararına çok şaşırdım, bunu asla hayal edemezdim."

"Ancak onun için işlerin çok da değişmediğini ve iyi bir iş çıkartacağını düşünüyorum."

"Quartararo ve Morbidelli'nin harika sonuçlar elde ettiğini gördük, motosiklet rekabetçi ve sonunda Yamaha da herkes gibi yapmalı: geleceğe bakmalı."

"2008'de onlarla yarışmaya başladığım vakit, Valentino'nun ayrılmasına karşılık bir B planı bulmak zorunda kaldılar ve benim gibi genç bir sürücüyü seçtiler."

"Şimdi de Quartararo'yu seçmek mantıklıydı." dedi.

Son olarak Yamaha'nın test sürücülüğünü yapan Lorenzo, gelecekte sürücü menajeri olabileceğini dile getirdi.

Lorenzo, "Gelecek için pek çok fikrim var. Bunlar MotoGP'de yarışmaktan daha az stresli olsa bile yine de heyecan verici şeyler."

"Mesela bir TV yorumculuğu olabilir. Ayrıca sahip olduğum deneyimi menajer olarak bir genç sürücü için kullanma seçeneğini de göz ardı etmiyorum." dedi.

Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"

Önceki haber

Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jorge Lorenzo , Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

Maurent: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Maurent: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"

Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"

Son Haberler

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"

Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"

LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak

Suzuki, Rossi'yle ilgilendiklerini Brivio'ya Facebook'tan iletmiş
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Suzuki, Rossi'yle ilgilendiklerini Brivio'ya Facebook'tan iletmiş

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

21s
2
Formula 1

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

1g
3
Formula 1

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

14s
4
F3

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

2s
5
IMSA

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

3s

Son Haberler

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"

Lorenzo: "Rossi'nin uydu takımına geçeceğini asla hayal edemezdim"

MotoGP
1s
Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"

Dovizioso, Honda'da Marquez'in yerini almaya "hazır"

MotoGP
1s
LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak

LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak

MotoGP
27 Oca 2021
Suzuki, Rossi'yle ilgilendiklerini Brivio'ya Facebook'tan iletmiş

Suzuki, Rossi'yle ilgilendiklerini Brivio'ya Facebook'tan iletmiş

MotoGP
26 Oca 2021
MotoGP, yeni 2021 takvimini açıkladı, Katar'daki yarış sayısı ikiye çıkarıldı

MotoGP, yeni 2021 takvimini açıkladı, Katar'daki yarış sayısı ikiye çıkarıldı

MotoGP
22 Oca 2021

Son Videolar

Pol Espargaro meets the RC213V 01:49
MotoGP
19 Oca 2021

Pol Espargaro meets the RC213V

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar 01:22
MotoGP
9 Oca 2021

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı 00:48
MotoGP
10 Ara 2020

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.