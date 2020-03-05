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MotoGP / Katalonya GP / Son dakika

Lorenzo, özel izinle Barcelona’da yarışacak

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Lorenzo, özel izinle Barcelona’da yarışacak
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Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Mar 2020 13:35

Emekli MotoGP şampiyonu Jorge Lorenzo, Haziran ayındaki Katalonya Grand Prix’sine Yamaha ile özel izinle katılacak.

Lorenzo, geçtiğimiz sene Honda’da zorlu ve sakatlıklarla dolu bir yıl geçirip güven ve motivasyon kaybı yaşadıktan sonra emekli olduğunu açıklamıştı.

Kış aylarında test sürücüsü olarak üç şampiyonluk yaşadığı Yamaha’ya dönen İspanyol sürücü, 2019 versiyon M1 ile Sepang shakedown testinde ve resmi sezon öncesi testlerde piste çıkmıştı.

Lorenzo’nun özel izinle bu sezon yarışabileceği iddia edilmiş ve Yamaha da bunu reddetmemişti.

Ve Yamaha, sosyal medya platformlarından paylaştığı bir video ile Lorenzo’nun yarışacağını resmi olarak doğruladı.

Başka bir videoda ise Lorenzo, “Birkaç hafta üzerinde düşündükten sonra, Katalonya GP’ye katılma kararı aldım. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum ve hepinizi orada görmeyi umuyorum.” dedi.

Lorenzo’nun başka yarışlarda özel izinle yarışıp yarışmayacağı ise henüz belli değil.

Bu açıklama, Lorenzo’nun 2021’de MotoGP’ye tam zamanlı olarak döneceği iddialarını muhtemelen güçlendirecek.

Sepang testinden önce Yamaha’nın resmi lansmanında İspanyol sürücü, bu ihtimali tamamen dışarıda bırakmadığını açıklamıştı.

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Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP Biletler
Pilotlar Jorge Lorenzo Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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