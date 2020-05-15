Lorenzo, özel davet yasağı nedeniyle 2020'de MotoGP'ye dönemeyecek

Lorenzo, geçen yılın sonunda emekliye ayrılmasının ardından kış aylarında Yamaha'nın test sürücüsü haline gelmiş ve Haziran ayında Barcelona'da yapılacak yarışta, özel davetle piste çıkacağı açıklanmıştı.

Yamaha test sürücüsü böylelikle, hem motosikleti daha iyi anlayacak hem de kendi ülkesinde mücadele edebilecekti.

Fakat Motorsport.com, Temmuz ayında Jerez'de başlatılması planlanan 2020 sezonu için özel davet sisteminin rafa kaldırılacağını öğrenmişti.

Bugün itibariyle resmi açıklama da geldi.

Grand Prix Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "2020 yılında seyircisiz yapılması gereken herhangi bir yarış, etkinliğe katılan kişi sayısının minimumda tutulması anlamına geliyor. Takımların, garajı mümkün olan en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak da önemli. Komisyon, bundan ötürü 2020'de tüm sınıflarda özel davet sistemini yasakladı. Bu karar, MotoGP takımlarının maliyetleri düşürme politikalarıyla da uyumlu. 2021'de sistemini geri dönmesini planlıyoruz, ancak bu kararı 2021 sezonundan önce değerlendireceğiz." denildi.

Yamaha veya uydu takımı sürücülerinin herhangi bir sakatlık geçirmesi halinde Lorenzo'nun 2020 MotoGP sezonunda yer alma şansı olabilir. Fakat bunun dışında yarışması mümkün görünmüyor.

Dorna şu anda 19 ve 26 Temmuz'da Jerez'de MotoGP sezonunun ilk iki yarışını gerçekleştirebilmek için İspanyol hükümetinden yanıt bekliyor.