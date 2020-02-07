Lorenzo: "MotoGP'ye geri dönüş şansım arttı, ancak hala düşük bir ihtimal"

Lorenzo premier serideki kariyerinde 12 sene geçirdi ve 2019'un sonunda, Honda ile imzaladığı 2 senelik kontratın yarısında emeklilik kararı aldı.

2020 için Yamaha'nın test sürücülüğü görevini üstlenen İspanyol pilot, M1'i Sepang'da piste çıkardı ve anında kendini huzurlu hissettiğini söyledi.

Bu açıklama sonrasında Lorenzo'nun MotoGP'ye geri dönüp dönmeyeceği üzerine sorular ortaya çıktı ve 2021'de geri dönüşün bir seçenek olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Biliyorsunuz, emekliliğimi açıkladığımda benim aklımdaki şey tamamen emekli olmaktı."

"Hayatımın 18 yılını kazanmak, yarışmak, gerçekten çok çalışmak ve hedefime ulaşmak için tamamıyla kendimi adayarak geçirdim. An itibariyle hayatımın farklı bir dönemindeyim."

"Ancak şunu da söylemeliyim ki önceki gün Yamaha'yı sürerken çok eğlendim. O mutluluğu uzun zamandır hiç hissetmemiştim."

"Belki de profesyonel olarak en son mutlu hissettiğim an 2018'de 4 yarıştan üçünü kazandığım andı, bu dönem benim için mutluluk vericiydi. Ancak ne yazık ki sakatlıklar, bazı kötü sonuçlar nedeniyle son bir buçuk yıldır aynı şekilde hissedemiyordum."

"Ve bu üç gün benim için çok mutlu bir üç gündü. Bu yüzden eğer Valencia'da (2019) geri dönüşümü %99 olarak açıkladıysam, şu an bu %98."

Lorenzo yarışmaya, eğer kendisi ve Yamaha bir özel izinle katılım ayarlarsa -ki üretici bu ihtimalin olduğunu söyledi- bu sene geri dönüş yapabilir.

Yamaha direktörü Lin Jarvis konu hakkında şunları söyledi: "Bunun hakkında konuştuk. Tamamen isteğe bağlı. Hem bizim için hem Jorge için. Eğer kendisi bunu yapmak istediğini söylerse kapasitemiz var ve bunu yaparız."

"Tabii ki Jorge'nin kontratının asıl amacı motoru geliştirmek üzerine, bu yüzden rastgele bir pist seçip özel izni kullanmak yerine bizim için özel izin kullanılması için mantıklı bir yarış seçilir ve sonrasında test yapılır."

"Bu bizim konuşacağımız bir konu ve bence Jorge kendini rahat hissetmeli, yarış hızlarına çıkma konusunda rahat hissetmeli, ancak neden olmasın?"

Çeviri: Efe Kahya