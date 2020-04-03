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Lorenzo, MotoGP'ye dönmesi halinde teklif sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyor

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Lorenzo, MotoGP'ye dönmesi halinde teklif sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Germán Garcia Casanova
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Nis 2020 11:43

2019 sezonunun sonunda emekli olan Jorge Lorenzo, gelecekte tam zamanlı bir MotoGP geri dönüşü yapması halinde “teklifsiz kalmayacağından" emin.

Üç kez MotoGP dünya şampiyonu, geçen yılın sonunda Honda fabrika takımında geçirdiği tek yılın ardından emekli olmayı seçmişti.

Lorenzo, kış aylarında dokuz yıl birlikte çalıştığı ve üç kez şampiyon olduğu Yamaha'nın resmi test sürücüsü haline geldi. Ayrıca Kalonya Grand Prix'sinde tek defaya mahsus olmak üzere pistlere geri dönmesi planlanıyor.

Çok sayıda sürücü, Lorenzo'nun Yamaha ile dönme kararını sorgularken, KTM'den Pol Espargaro ile Honda'daki eski takım arkadaşı Marc Marquez, Lorenzo'nun Honda'dan ayrılabilmek adına bu yolu seçtiğine inanıyorlar.

Koronavirüs salgını nedeniyle Dubai'de kendisini izole eden Lorenzo, Radio Catalunya ile yaptığı röportajda, “Her zaman ilk niyetimin kalıcı olarak emekli olmak olduğunu söyledim. Ama bir daha asla denemeyeceğim söylenemez."

"İkna olmuştum, uzun ve başarılı bir kariyerim vardı ama kendime de çok zarar verdim. Ekonomik olarak, şimdi eğlenceli şeyler yapabilecek kadar para biriktirdiğim için şanslıydım."

“Hayatın tadını çıkarabileceğimi ve başka şeyler yapabileceğimi hissediyorum, ama aynı zamanda yılda 16 veya 18 gün MotoGP test sürüşü yapabileceğim için de oldukça şanslıyım. Bence şu anda mükemmel bir işim var."

"Herkesin bir fikri vardır ve herkesin düşüncesine saygı duymalısınız. Bu durumda Pol buna inanıyor ve bunu anlıyorum."

“Şahsen, tekrar yarışmak istersem teklif sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ama şu an durum böyle değil ve burada kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Lorenzo, Yamaha'yı Sepang shakedown ve resmi sezon öncesi testinin üçüncü gününde zaten sürdü. Ancak, M1'in sadece 2019 versiyonunu kullandı.

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