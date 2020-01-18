Lorenzo, MotoGP "Efsanesi" statüsüne yükseldi

2019 yılında Honda fabrika takımına geçen ancak motosiklete adapte olmakta zorlanan ve çok sayıda sakatlık yaşayıp hiç ilk ona girmeyen Lorenzo, böylesine kötü bir yılın ardından Valencia'daki son yarış öncesi emekli olacağını açıkladı.

İlk yarışına 2002'de yani henüz 15 yaşındayken Jerez'de çıkan Lorenzo, 19 yıl boyunca padoktaydı, MotoGP'de 47 olmak üzere kariyeri boyunca toplam 68 yarış ve 250cc ile MotoGP sınıflarında beş dünya şampiyonluğu kazandı.

Lorenzo, “MotoGP Efsanesi olarak adlandırılmak beni son derece mutlu ediyor. Bu dünyada yarışmaya başladığımda, gerçekten yapmak istediğim şey dünya şampiyonasına katılmaktı."

“Yarışlar ve sonrasında beş dünya şampiyonluğu kazanabilmek, beklediğimden çok daha büyük bir şey ve MotoGP Efsanesi olmak daha da zor bir şey. Bir efsane olarak adlandırılmak, şampiyonlukların yanı sıra, bu spordaki insanlar ve sporun tarihi üzerinde bir iz bıraktığınız anlamına geliyor."

“Dorna ve FIM'e geride kalan yıllar boyunca bana verdikleri destek ve beni bu özel seçkin sürücüler grubuna dahil ettikleri için teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Lorenzo'nun bu yıl Yamaha'nın Avrupa test sürücüsü olacağı ve böylelikle MotoGP padokuna geri döneceği söyleniyor. Böylelikle İspanyol sürücü, 2020 yılında resmi MotoGP Efsanesi olarak adlandırılacak üç sürücüden birisi olacak.

Bu üç isimden ikincisi, dört kez 250cc şampiyonu ve iki kez Dünya Superbike şampiyonu Max Biaggi olacak. Biaggi, yarış kariyerine 1991 yılında 250cc'de başladı ve 2005'e kadar padokta kaldı. Bu süre zarfında 13'ü birinci sınıfta olmak üzere 42 zafer elde etti.

Biaggi, geçen yıl Moto3'te yarışan ve Max Racing Team'i kurdu. Ayrıca Aprilia'nın marka elçisi konumunda yer alıyor ve Sepang testinde RS-GP'yi test edebileceği söyleniyor.

MotoGP Efsanesi olacak son isim 1963 ve 1965 yılları arasında 50cc ve 125cc sınıflarında dört kez dünya şampiyonluğu elde eden Yeni Zelandalı sürücü Hugh Anderson olacak.