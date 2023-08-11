Lorenzo: "Marquez bir sene daha Honda'da kalmalı"

Arka arkaya dördüncü sezonu da sakatlıkların gölgesinde geçiren Marquez için artık daha büyük bir problem söz konusu: bizzat Honda.

Son iki sezondur Ducati ile rekabet edemeyen Honda, artık Aprilia ve KTM'in de gerisine düşmüş vaziyette, üstelik motosiklet sürülemez vaziyette.

Motosikletteki sorunlar, Marquez'in yanı sıra Joan Mir ve Alex Rins'in de sakatlanmasına, hatta Rins'in sözleşmesini erkenden sonlandırıp Yamaha ile anlaşmasına sebep oldu.

Marquez'in sözleşmesi normalde 2024 sezonunun ardından sona erecek, ancak kendisinin de takımdan ayrılmaya niyetli olduğu söyleniyor.

Tüm bu sıkıntılarla ilgili konuşan Jorge Lorenzo, eski takım arkadaşının her şeye rağmen sözleşmesi bitene kadar Honda'da kalması gerektiğini düşünüyor.

DAZN'a konuşan Lorenzo, "Eğer ki Marc bir şekilde Honda'yı yarı yolda bırakırsa bu çok kötü görünür."

"Kendisinin 2020 sezonunun ilk yarışında diğerlerini sanki Moto2 sürücüleriyle yarışırmış gibi geçtiğini unutmamalıyız. Motosiklet o zaman da sıkıntılıydı."

"Honda kendisinin maaşından bir kuruş bile kesinti yapmadı, kendisine her zaman çok iyi davrandı. Niyetleri elbette sonuncu olmak değil, çok çalışıyorlar."

"Elbette gelmiş geçmiş en kötü motosikletlerine sahipler, ama çabalıyorlar."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sert ve olgun olmanız gerektiğine inanıyorum, bu nedenle Marquez'in sözleşmesi bitene kadar takımda kalmasını istiyorum."

"F1 ile aynı şey değil ama örneğin Fernando Alonso 42 yaşında, Marquez ise 30 yaşında.

"Evet, Marc'ın Fernando'dan çok daha fazla sakatlık yaşadığı doğru, motosikletler arabalardan daha fiziksel ve tehlikeli.

"Ben olsam bir yıl bekler, Honda'dan iyi şekilde ayrılır ve 31 yaşında KTM ile test yapardım. Ya da Ducati ile anlaşıp iki şampiyonluk daha alırdım." dedi.