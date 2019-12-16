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MotoGP / Son dakika

Lorenzo Japonya'daki etkinlikle Honda'ya veda etti

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Lorenzo Japonya'daki etkinlikle Honda'ya veda etti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Ara 2019 05:48

İspanyol sürücü, Japonya'ya gitmek için Bali tatilini durdurdu ve son kez Japon üreticiyle bir etkinlikte yer aldı.

Valencia'daki yarışla birlikte MotoGP'ye veda eden Jorge Lorenzo, o günden bu yana Bali'de tatil yapıyordu. Bu tatil sayesinde hem enerji toplayan Lorenzo, hem de Assen'deki düşüşünden sonra 2019 boyunca canını yakan sırt sakatlığından tamamen kurtulmaya çalışıyordu.

Ancak son günlerde geçmişe kısa bir geri dönüş yaptı. İspanyol sürücü, Honda'nın Yılbaşı Gecesi partisine katılmak ve Japon üreticinin bir başka etkinliğinde yer almak için Japonya'ya gitti.

Gecede Lorenzo ile birlikte, Japon sürücü Takaaki Nakagami de yer aldı. Nakagami, gelecek yıl da LCR Takımı'nın RC213V'sini kullanacak.

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Liste

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
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Fotoğraf: Honda Racing

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
2/7

Fotoğraf: Honda Racing

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
3/7

Fotoğraf: Honda Racing

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
4/7

Fotoğraf: Honda Racing

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
5/7

Fotoğraf: Honda Racing

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda con Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda con Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
6/7

Fotoğraf: Honda Racing

Moto Honda

Moto Honda
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Fotoğraf: Honda Racing

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