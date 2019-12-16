Lorenzo Japonya'daki etkinlikle Honda'ya veda etti

Valencia'daki yarışla birlikte MotoGP'ye veda eden Jorge Lorenzo, o günden bu yana Bali'de tatil yapıyordu. Bu tatil sayesinde hem enerji toplayan Lorenzo, hem de Assen'deki düşüşünden sonra 2019 boyunca canını yakan sırt sakatlığından tamamen kurtulmaya çalışıyordu.

Ancak son günlerde geçmişe kısa bir geri dönüş yaptı. İspanyol sürücü, Honda'nın Yılbaşı Gecesi partisine katılmak ve Japon üreticinin bir başka etkinliğinde yer almak için Japonya'ya gitti.

Gecede Lorenzo ile birlikte, Japon sürücü Takaaki Nakagami de yer aldı. Nakagami, gelecek yıl da LCR Takımı'nın RC213V'sini kullanacak.