Lorenzo, Iannone'nin masum olduğundan emin

Aprilia sürücüsü Iannone, geçen yıl anabolik steroid testinin pozitif çıkmasının ardından FIM tarafından motosiklet yarışlarından uzaklaştırıldı ve 18 aylık ceza aldı. Ancak 30 yaşındaki sürücü hiçbir zaman hatalı olmadığında ısrar etti ve Spor Tahkim Mahkemesi'ne gideceğini açıkladı.

Mart ayındaki FIM karında, Iannone'un bozuk et tüketmesinin ardından doping testinin başarısız olduğunu, ancak tam olarak beraat edemeyeceği duyuruldu.

MotoGP şampiyonu Lorenzo, salı günü Instagram hesabına İsviçre'nin Lugano kentinde Iannone ile birlikte çekindiğin bir fotoğraf yükledi ve İtalyan sürücünün masum olduğuna inandığını yazdı.

"Dün [Pazartesi] gölde yürüyüşe çıktık ve bir süre sohbet ettik. Bazı hikayeleri hatırlayarak gülüyoruz ve ona yaşadığı sorunu sordum."

"O gerçeği bilen tek kişi, ama onu dinlerken onu sakin gördüm ve sunduğu argüman beni ikna etti. Herkes gibi Andrea da geçmişte hatalar yaptı, ama sanırım bu kez yaptığı 'hata' gönüllü olarak yaptığı bir şey değil."

"Bu yüzden yakın zamanda en iyi yaptığı şeyi yapmakta özgür olmasını umuyorum. Günün sonunda onun 'karakterini' beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz ama bu çocuğun yetenekli ve hızlı olduğu açık."

"Ve dün söylediğim gibi: 'Yetenek ne satın alınır ne de unutulur.'"

Motosprint ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Iannone, aldığı ceza onaylandıktan sonra onunla temasa geçen iki sürücünün Lorenzo ve Maverick Vinales olduğunu söylemişti.

Aprili sürücüsü, "Yarışa döndüğüm zaman, Güvenlik Komisyonu'nda konuyu ilk dile getiren ve kurallarda değişiklik isteyecek ilk kişinin ben olacağımı garanti edebilirim, çünkü bu ele alınması gereken bir konu."

"Bunu herkesin iyiliği ve diğer sürücüler düşündüğüm için söylüyorum." dedi.