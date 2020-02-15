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Lorenzo, Honda'nın 2020 için kendisi engellememesinden dolayı çok minnettar

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Lorenzo, Honda'nın 2020 için kendisi engellememesinden dolayı çok minnettar
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
15 Şub 2020 14:05

Yamaha test sürücüsü Jorge Lorenzo, eski takımı Honda'nın, 2020'de başka MotoGP üreticileriyle çalışmasını engellemediği için Japon üreticiye minnettar olduğunu söyledi.

Lorenzo, Honda ile olan iki yıllık sözleşmesinin ortasında, 2019 sezonunun sonunda MotoGP'den emekli olduğunu açıkladı ve ayrılığının nedenini ise sakatlıkları ve Honda'nın RC213V motoruna alışamaması olarak açıkladı.

İspanyol sürücü 2020 için Yamaha ile test pilotluğu görevine başladı ve M1 ile özel izinle yarışa çıkabilir.

Yamaha'nın lansmanında Lorenzo ve takım patronu Lin Jarvis'e, Honda takım patronu Alberto Puig'in Lorenzo'nun test sürücüsü olarak açıklanması sonrasında onları sinirli bir şekilde telefonla arayıp aramayacağı sorusuna Jarvis şu cevabı verdi: "Hayır. Bizim görüşmelerimiz Jorge ile oldu. MotoGP takımlarının yönetimleri olarak birbirimizle çok fazla konuşmayız."

Lorenzo ise şu cevabı verdi: "Başka röportajlarda da söylediğim gibi, benim durumumda şu ortada, Alberto her zaman çok zeki ve çok sadık olmuştur ve benim Honda'da olduğum bir sene boyunca bana tamamıyla destek verdi."

"Ve Honda'ya, kontratıma başka bir motosiklet sürmemi engelleyecek bir madde koymadıkları için de çok minnettarım."

"Çünkü bunu yapabilirlerdi, ancak yapmadılar. Bu sebepten dolayı test sürücüsü olarak çalışabiliyorum. Alberto'dan hiçbir telefon almadım, ancak 2019 sezonundaki desteği ve Honda'daki kontratımı bozmam dolayısıyla 2020 için bu maddeyi uygulamadığından ötürü ona minnettarım."

Lorenzo, Sepang shakedown testinde son bir buçuk sene içinde ilk defa profesyonel seviyede kendini mutlu hissettiğini söyledi ve Iwata merkezli markayı "profesyonel evi" olarak tanımladı. Lorenzo açıklamalarında şunlardan bahsetti:

"An itibariyle söyleyebilirim ki öncelikle 9 yıl boyunca buradaydım, ikinci olarak MotoGP şampiyonlukları kazandığım tek takım burasıydı ve üçüncü olarak kendimi burada hep rahat hissettim, ki bunu üç günlük testlerde tekrardan gördüm."

"Bu yüzden buraya geri döndüğüm için mutluyum, geçtiğimiz gün başladığımız işe elimden gelen her şeyi vereceğim ve Yamaha'ya bir dünya şampiyonluğu daha getireceğim."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jorge Lorenzo Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team , Yamaha Factory Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

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