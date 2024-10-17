Lorenzo: "Ducati'de iki yıl daha kalsaydım şampiyon olacağımızdan eminim"

Eski MotoGP yıldızı Jorge Lorenzo, Marc Marquez'in başlangıçta sergilediği tavırları “çok agresif” bulmasına rağmen, artık yarış esnasında rakiplerine daha fazla saygı gösterdiğini düşünüyor.

Marquez'in 2010'lardaki parlak döneminde en büyük rakiplerinden biri Lorenzo'ydu. Hatta ikili, Marquez'in son sezonu olan 2019'da Honda'da birlikte yarıştı.

O zamandan bu yana kariyerleri başka yönlere doğru ilerledi. Lorenzo, İspanyol TV kanalı Dazn için analist olurken Marquez, Honda'daki son birkaç yılında sakatlıklar ve rekabetçi olmayan bir motosikletle uğraşmak zorunda kaldıktan sonra 2024'te Gresini Ducati takımına katıldı.

Lorenzo, Marquez 2013'te Moto2 şampiyonu olarak Moto GP'ye yükseldiğinde onun yarış stilinin pek de hayranı olmadığını itiraf etti ancak yıllar içinde yurttaşının diğer sürücülere karşı olan stilini değiştirdiğini düşündüğünü belirtti.

Üç kez şampiyon sürücü İtalya'daki Festival dello Sport'ta “2013'te Marc'ın aşırı agresif yarış tarzını kabul etmemiştim.”

“Şimdi rakiplerine karşı biraz daha 'saygılı.' Kuralların on yıl öncesine göre daha katı olduğu da bir gerçek." diye konuştu.

Marquez ilk yedi yılında altı MotoGP şampiyonluğu kazanırken, Lorenzo -o zamanlar Yamaha'da- çekişmeli 2015 sezonunda kazanarak onun serisini bozan tek sürücü oldu.

Lorenzo'nun MotoGP'den emekli olmasının ardından Marquez için işler kötüye gitmeye başladı ve 2020 sezonunun açılışında Jerez'de yaşadığı korkunç çarpışmada kariyerini değiştirecek sakatlıklar geçirdi.

Kazadan sonra iyileşmesi için birçok ameliyat geçirmesi ve uzun süre yarış dışı kalması gerekti ancak tam sağlığına kavuştuğunda Honda RC213V yavaşlayarak griddeki en yavaş motosiklet haline geldi.

Lorenzo, Marquez'in dört yıl önce Jerez'de kolu hasar görmemiş olsaydı daha fazla şampiyonluk kazanabileceğini söylüyor.

Lorenzo, 31 yaşındaki sürücü için, “Sportif açıdan tam bir canavar.”

“2020'den beri fiziksel durumu açısından şansı çok yaver gitmedi. Bu sorunlar olmasaydı, en az iki ya da üç dünya şampiyonası daha kazanabilirdi.” diyor.

Marquez'in Honda'da yaşadığı sorunlar, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Japon üreticiden ayrılmasına ve 2024 sezonunun başında Gresini'ye katılmasına yol açtı.

Gelecek yıl Francesco Bagnaia ile birlikte fabrika Ducati takımına katılacak ve 2019'dan bu yana ilk kez şampiyonluk için yarışma şansına sahip olacak.

Lorenzo, Borgo Panigale markasını 2007'den bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştırma hedefiyle yapılan milyonlarca dolarlık ortaklığın bir parçası olarak 2017-18 yıllarında Ducati ile iki sezon geçirdi.

İspanyol sürücü, durgun bir başlangıcın ardından ikinci sezonunda kendini bulsa da, bu ortaklık yalnızca üç galibiyetle sona erdi.

Ducati, Desmosedici'yi giderek daha dominant bir araca dönüştürürken, kendisi de MotoGP'deki son yılında Honda'ya geçti.

Lorenzo, Ducati'nin genel müdürü Gigi Dall'Igna'yı överek, kulüpte birkaç sezon daha kalsaydı Ducati'nin hedefine ulaşabileceğini belirtti.

Lorenzo, “2004 yılında, 125cc'deki son yılımda tanıştık. Kader bizi Ducati'de bir araya getirdi,”

“İtalyan markasıyla şampiyonluk kazanamadığım için büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. İki yıl daha kalsaydım şampiyon olacağımızdan eminim."

“Şimdi en iyi motosiklet o. Hiçbir zayıf noktası yok.” dedi.